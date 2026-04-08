Luz verde a la nueva convocatoria de ayudas que Oviedo destina a sus jóvenes emprendedores

El equipo de gobierno acaba de dar luz verde a una nueva línea de subvenciones para los jóvenes emprendedores que inicien su actividad empresarial en este año. Estas ayudas irán destinadas a menores de 30 años, que estén dados de alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos desde el pasado 1 de enero. «Esta línea ayudará a muchos pequeños proyectos para que puedan arrancar», detalla el alcalde, AlfredoCanteli, mediante una nota. Esta línea de ayudas estará dotada de un total de 30.000 euros para este ejercicio y se concederán mediante la fórmula de concurrencia competitiva.

La Junta de Gobierno local ha aprobado esta nueva línea de subvenciones, que ahora deberá ser publicada en el Boletín Oficial del Principado (BOPA). En cuanto se produzca dicha publicación se abrirá un plazo de 20 días hábiles para la presentación de solicitudes, que se podrán presentar en el Registro General a través de un formulario específico colgado en la página web www.oviedo.es. Las condiciones para optar a esta convocatoria son: ser menor de 30 años, haber iniciado la actividad empresarial a partir del 1 de enero de este año, ser beneficiarios de la cuota reducida de la Seguridad Social por el comienzo de actividad y tener el domicilio fiscal en el concejo.

El equipo de gobierno local, del PP, sostiene que esta nueva línea de subvenciones a emprendedores «refuerza el liderazgo de Oviedo como ciudad de oportunidades» en lo que supone «una clara apuesta por el talento local, la creación de empleo y el desarrollo económico». La hoja de ruta del gobierno local para por «convertir Oviedo en el mejor lugar para iniciar un proyecto empresarial y desarrollar una carrera profesional».

El regidor, Alfredo Canteli, enmarca esta línea de subvenciones a emprendedores jóvenes «en la filosofía de este equipo de gobierno», de la que puso como ejemplos el Talud de la Ería y el Vivarium de Ciencias de la Salud de La Corredoria. «Empezamos esta línea con una cantidad que antes no existía y que va a ayudar a muchos pequeños proyectos con un dinero para poder arrancar», manifestó Canteli. «Si los proyectos son importantes, que no duden que tendrán el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo para que lleguen a ser una realidad», aseguró el Alcalde, quien destacó el compromiso de su equipo de gobierno con los jóvenes: «Hay que apoyarlos, tenemos gente muy buena entre la juventud de Oviedo y qué mejor forma que apoyar el emprendimiento. Vamos a seguir en esta línea», garantizó Canteli.

El apoyo al emprendimiento es, según el equipo de gobierno ovetense, uno de «los pilares fundamentales de su acción política». En opinión de los concejales populares, «Oviedo cuenta con los ingredientes necesarios para consolidarse como referente nacional en materia de emprendimiento gracias a la baja fiscalidad, la existencia de infraestructuras adecuadas y un programa político basado en el crecimiento económico».

Concurrencia competitiva

El objetivo de la nueva línea de subvenciones pasa por eliminar las barreras con las que suelen encontrarse los jóvenes cuando afrontan una iniciativa de emprendimiento. «Queremos que cualquier joven con una idea tenga claro que el mejor sitio para hacerle realidad es Oviedo. No vamos a permitir que el miedo al fracaso o la falta de financiación inicial frustren las aspiraciones de las nuevas generaciones porque contamos con un potencial muy importante que queremos exprimir al máximo».

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Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva, es decir se dará prioridad «a aquellos proyectos con mayor grado de madurez, vinculación con el ecosistema local y capacidad de generar actividad económica en el municipio de Oviedo». n