Mario Arias, primer teniente de alcalde de Oviedo, exige al Gobierno central más libertad para ampliar las plantillas municipales

El primer teniente de alcalde y concejal de Personal del Ayuntamiento de Oviedo, Mario Arias, ha reclamado al Gobierno central medidas urgentes para permitir a los municipios reforzar sus plantillas y mejorar la planificación de recursos humanos. Lo hizo este miércoles durante su participación en la Comisión de Función Pública de la FEMP, donde trasladó la preocupación compartida por numerosas entidades locales.

Durante la reunión, Arias respaldó la petición conjunta de eliminar la tasa de reposición que limita la incorporación de nuevo personal en las administraciones locales. En su defecto, planteó la necesidad de flexibilizar su aplicación para evitar que los ayuntamientos sigan asumiendo nuevas competencias sin contar con medios suficientes para desarrollarlas.

El edil ovetense advirtió de que esta restricción supone un obstáculo directo para el funcionamiento ordinario de las administraciones locales. Según explicó, dificulta la cobertura de vacantes esenciales y merma la capacidad de respuesta ante las demandas ciudadanas, especialmente en un contexto de creciente carga administrativa.

"Hay que pasar de las palabras a los hechos porque no podemos tener más competencias, pero no personal suficiente para prestar los mejores servicios públicos", afirmó Arias, quien insistió en que los ayuntamientos llevan años asumiendo nuevas responsabilidades sin que ello se haya traducido en una mayor autonomía organizativa.

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La Comisión de Función Pública de la FEMP acordó trasladar nuevamente esta reivindicación a su Junta de Gobierno para instar al Ejecutivo a actuar. Los gobiernos locales consideran prioritario contar con herramientas que les permitan reforzar sus servicios y afrontar con garantías proyectos estratégicos de transformación, algunos de ellos vinculados a fondos europeos.