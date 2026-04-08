Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Mario Arias, primer teniente de alcalde de Oviedo, exige al Gobierno central más libertad para ampliar las plantillas municipales

"Hay que pasar de las palabras a los hechos porque no podemos tener más competencias, pero no personal suficiente para prestar los mejores servicios públicos", señala

El presidente del PP de Oviedo, Mario Arias.

El presidente del PP de Oviedo, Mario Arias. / Luisma Murias

Pelayo Méndez

Oviedo

El primer teniente de alcalde y concejal de Personal del Ayuntamiento de Oviedo, Mario Arias, ha reclamado al Gobierno central medidas urgentes para permitir a los municipios reforzar sus plantillas y mejorar la planificación de recursos humanos. Lo hizo este miércoles durante su participación en la Comisión de Función Pública de la FEMP, donde trasladó la preocupación compartida por numerosas entidades locales.

Durante la reunión, Arias respaldó la petición conjunta de eliminar la tasa de reposición que limita la incorporación de nuevo personal en las administraciones locales. En su defecto, planteó la necesidad de flexibilizar su aplicación para evitar que los ayuntamientos sigan asumiendo nuevas competencias sin contar con medios suficientes para desarrollarlas.

El edil ovetense advirtió de que esta restricción supone un obstáculo directo para el funcionamiento ordinario de las administraciones locales. Según explicó, dificulta la cobertura de vacantes esenciales y merma la capacidad de respuesta ante las demandas ciudadanas, especialmente en un contexto de creciente carga administrativa.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

"Hay que pasar de las palabras a los hechos porque no podemos tener más competencias, pero no personal suficiente para prestar los mejores servicios públicos", afirmó Arias, quien insistió en que los ayuntamientos llevan años asumiendo nuevas responsabilidades sin que ello se haya traducido en una mayor autonomía organizativa.

Noticias relacionadas

La Comisión de Función Pública de la FEMP acordó trasladar nuevamente esta reivindicación a su Junta de Gobierno para instar al Ejecutivo a actuar. Los gobiernos locales consideran prioritario contar con herramientas que les permitan reforzar sus servicios y afrontar con garantías proyectos estratégicos de transformación, algunos de ellos vinculados a fondos europeos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)
  4. Tragedia en Oviedo: fallece un conocido comerciante de 63 años por las heridas de un atropello en Teatinos
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
  7. Habla el hombre al que disparó un vecino de Ribadesella desde la ventana: “Yo me di por muerto”
  8. La búsqueda desesperada de Ramón, el allerano desaparecido en la zona de San Isidro que fue ingeniero de la Brigada de Salvamento Minero: 'Esperemos un buen final

Vox reclama un cronograma para lograr que la Semana Santa de Oviedo sea Fiesta de Interés Turístico Regional en 2027

Vox reclama un cronograma para lograr que la Semana Santa de Oviedo sea Fiesta de Interés Turístico Regional en 2027

IU Oviedo pide soluciones inmediatas ante los problemas de acceso de los servicios de emergencia en Udrión

IU Oviedo pide soluciones inmediatas ante los problemas de acceso de los servicios de emergencia en Udrión

Mario Arias, primer teniente de alcalde de Oviedo, exige al Gobierno central más libertad para ampliar las plantillas municipales

Mario Arias, primer teniente de alcalde de Oviedo, exige al Gobierno central más libertad para ampliar las plantillas municipales

¿Cómo será el nuevo mapa de los autobues de Oviedo? El Ayuntamiento adelanta que se atenderán a "todas las demandas vecinales"

¿Cómo será el nuevo mapa de los autobues de Oviedo? El Ayuntamiento adelanta que se atenderán a "todas las demandas vecinales"

Jaime Algorta será director del centro que la Universidad Alfonso X el Sabio abrirá en Oviedo

Jaime Algorta será director del centro que la Universidad Alfonso X el Sabio abrirá en Oviedo

Tito Ramírez, el cantante andaluz enmascarado que le dedica una canción al cachopo: "Solo los más locos quedamos en pie"

Los jóvenes talentos de la música se suben las tablas del Auditorio con la OSPA: asiste al concierto gracias a LA NUEVA ESPAÑA

Los jóvenes talentos de la música se suben las tablas del Auditorio con la OSPA: asiste al concierto gracias a LA NUEVA ESPAÑA

De llevar medicinas en carro por Oviedo a las Migoya lovers: 85 años "de cercanía a la comunidad"

De llevar medicinas en carro por Oviedo a las Migoya lovers: 85 años "de cercanía a la comunidad"
Tracking Pixel Contents