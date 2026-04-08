Nicolás Fernández, alumno del conservatorio de Oviedo, ganador del V Concurso de Composición del Teatro de La Zarzuela

El joven Nicolás Fernández Sánchez, estudiante del último curso de Composición en el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner de Oviedo, ha dado un paso decisivo en su carrera al alzarse como uno de los cinco ganadores del V Concurso de Composición del Teatro de la Zarzuela, un certamen de ámbito nacional que reconoce el talento emergente de los conservatorios españoles. Como premio a su trabajo, su obra, «Nos mira la piedad desde las alambradas», será estrenada el próximo 9 de junio en el emblemático coliseo madrileño, en un concierto interpretado por el Ensemble María de Pablos.

A sus 27 años, Nicolás Fernández Sánchez representa una trayectoria marcada por la vocación y el arraigo asturiano. Aunque nació en Madrid, se trasladó a Asturias con apenas nueve años y creció en Gijón, pero desde hace un año reside en Oviedo. Actualmente cursa el último año del grado superior de Composición en el conservatorio de la ciudad, donde también completó sus estudios de Piano, mientras compagina su formación con la carrera de Psicología y su labor docente en la Escuela Municipal de Música Cinco Villas de Pravia. «Estoy muy contento con el premio porque es un reconocimiento muy relevante. Es un concurso nacional entre estudiantes de conservatorios de toda España y se compite contra mucho talento», señala el compositor, que subraya el valor de este galardón como impulso profesional.

No en vano, el certamen del Teatro de la Zarzuela se ha consolidado como una plataforma de proyección para jóvenes creadores y el estreno en Madrid supone para el compositor del conservatorio ovetense «un escaparate muy importante» para afianzar su carrera en la música.

Su obra premiada responde a uno de los requisitos fundamentales del concurso: establecer un diálogo con la música de la compositora Marisa Manchado, Premio Nacional de Música 2024. En este caso, Nicolás Fernández Sánchez se inspiró en un poemario de Marifé Santiago Bolaños, autora que también ha influido en la obra de Manchado. El texto literario, escrito tras una visita al campo de concentración Auschwitz en 2011, recoge impresiones profundamente marcadas por la experiencia de la barbarie nazi. «El poema que elegí se centra en una prisionera enferma. Al igual que la autora, yo también traté de trasladar ese dolor y esa humanidad a la música», explica. «Aunque la historia termina con su muerte, hay una especie de redención, una victoria moral que quise reflejar en el final de la pieza», añade.

La composición de Nicolás Fernández Sánchez, escrita para una formación de voz, viola y piano –otra de las condiciones del certamen– le exigió un intenso proceso creativo. «Fueron muchas horas de trabajo y es todo un honor que haya sido reconocido de esta manera», señala el joven compositor. El reconocimiento nacional le llega tras haber obtenido previamente dos premios de composición a nivel regional, pero este galardón marca, según el propio autor, un punto de inflexión. «Es un paso más que sin duda invita a seguir», apunta.

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De cara al futuro, Fernández Sánchez tiene claro su camino inmediato: finalizar sus estudios de Composición y completar el máster de Formación del Profesorado con la intención de orientar su vida profesional hacia la docencia. No obstante, no contempla abandonar su faceta creativa. «La composición y el piano van a ir conmigo siempre», dice.