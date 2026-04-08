Oviedo reúne a más de 40 jugadores en el Campeonato de España de fútbol para amputados

Oviedo se convertirá este fin de semana en el epicentro del deporte inclusivo con la celebración del Campeonato de España de clubes de fútbol para amputados, una cita que reunirá a tres equipos de primer nivel y a más de 40 jugadores en las instalaciones de FUNDOMA.

La tercera teniente de alcalde y concejala de Deportes, Concepción Méndez Suárez, presentó este miércoles el evento en rueda de prensa, acompañada por representantes de la Fundación Real Oviedo y de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física (FEDEMA). Durante su intervención, destacó la relevancia de acoger una competición de estas características en la ciudad: "Es todo un honor que este campeonato se celebre en Oviedo, dentro del centenario y con la Fundación del club", señaló.

El torneo se disputará los días 11 y 12 de abril y contará con la participación del Real Oviedo, el Real Betis Balompié y el Club Flamencos Amputados del Sur. Para Méndez, más allá del aspecto competitivo, el campeonato supone "una oportunidad para seguir avanzando en la visibilidad, en la igualdad y en la normalización del deporte adaptado", subrayando el compromiso del Ayuntamiento con este ámbito.

Desde la Fundación Real Oviedo, César Martín Villar puso en valor la implicación de todas las entidades participantes y agradeció el respaldo municipal: "Estamos muy contentos de formar parte de la organización de este evento tan importante y significativo. Una vez más, el Real Oviedo deja claro su compromiso con el deporte", afirmó. Además, animó a la ciudadanía a asistir a los encuentros, que tendrán entrada libre, para disfrutar de "partidos muy emocionantes".

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Por su parte, el presidente de FEDEMA, José Alberto Suárez Laso, recordó la experiencia previa de 2019 y destacó el papel de este tipo de competiciones para dar visibilidad al deporte adaptado. "Se trata de poner en valor a las personas con discapacidad dentro del deporte", apuntó, al tiempo que agradeció la colaboración institucional y deseó suerte al conjunto ovetense.