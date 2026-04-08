El pequeño teatro de la ópera del Baudilio Arce: el centro participa en un proyecto del Teatro Real

Sobre el escenario del salón de actos del colegio Baudilio Arce, la compañía de ópera que se formó en las aulas recibe un largo aplauso de sus compañeros. Finaliza entonces la representación, con música en directo, que se enmarca en un proyecto educativo puesto en marcha junto con el Teatro Real de Madrid y coordinado en el centro por la profesora Esther Bello. Una iniciativa desarrollada solo en Asturias actualmente por el colegio ovetense, que esta semana se ha convertido en un pequeño teatro, con varias funciones programadas.

Cincuenta alumnos de 6.º de Primaria conforman el equipo que ha trabajado en el proyecto durante los dos últimos dos cursos. El grupo más numeroso, con dieciocho integrantes, es el encargado de la interpretación musical, en directo, de las canciones compuestas por los propios estudiantes. Sobre el escenario nueve actores y actrices, con ocho escolares que se encargan del vestuario y la caracterización y trece que han trabajado en la escenografía.

«Esperemos que os haya gustado todo el proceso de creación de la ópera que hicimos», señalan los alumnos desde el escenario, reunidos tras concluir la representación. El sostenido aplauso de sus compañeros de otros cursos que llenan el salón de actos y las felicitaciones posteriores fue la respuesta. Al público le encantó el trabajo.

Al iniciarse el proyecto «La ópera, vehículo de aprendizaje», los profesores de los diferentes centros acuden a los cursos organizados por el Teatro Real. A continuación, comienza el trabajo en las aulas de una iniciativa que en colegio Baudilio Arce se desarrolló ya en cursos anteriores a la pandemia. Los alumnos de la compañía de ópera «Las naranjas del 14» explicaron, nada más subir al escenario, todo el proceso de creación de la obra «Juntos sonamos mejor», en la que el cuidado de la naturaleza está en el centro de la trama.

Seis personajes principales

Primero, indicaron, «elegimos, en una lluvia de ideas, el tema». Después, leyeron libros y empezaron a escribir el libreto. «Teníamos claro que habría seis personajes principales», añadieron y hasta compusieron canciones propias. Los alumnos que participaron en el proyecto tuvieron que elegir en qué equipo se querían integrar, en escenografía, en interpretación, en vestuario o en el musical.

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Dos horas semanales dedicaron los escolares a la actividad, que tiene su origen en un proyecto educativo que se creó en la Ópera de Seatle en los años 70 y que en los 80 amplió el Metropolitan Opera Guild de Nueva York. «Ha sido una experiencia maravillosa», afirmó Esther Bello sobre una iniciativa en la que se trabajan varias competencias. Entre los espectadores, el presidente de la Fundación Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, que elogió «el trabajo en equipo» de los alumnos y la «labor encomiable de la profesora».