Los vecinos de Teatinos, en Oviedo, lamentan la muerte de José Luis Suárez: “Tuvo muy mala suerte, pasa una de cada mil veces”

"Tuvo muy mala suerte, es una desgracia que pasa una de cada mil veces". Así describen los vecinos de Teatinos el atropello que acabó con la vida de José Luis Suárez, conocido comerciante de 63 años, en un paso de peatones de apenas cinco metros situado junto a la salida del aparcamiento del centro comercial Los Prados. Se trata de un punto con un único sentido de circulación y donde, a priori, la visibilidad desde el vial y desde el propio acceso al parking parece clara. Sin embargo, quienes frecuentan la zona admiten que la combinación de maniobras de salida de vehículos y el tránsito peatonal puede generar situaciones de riesgo inesperadas. La consternación sigue instalada en el barrio, donde muchos aún no dan crédito a lo ocurrido.

Según los testigos, un turismo arrolló a Suárez cuando cruzaba el paso de peatones, provocándole un fuerte golpe en la cabeza. El impacto le causó un traumatismo craneoencefálico de gravedad, por el que fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde permaneció ingresado en la UCI varios días hasta que las complicaciones derivadas de las lesiones resultaron irreversibles. "De vez en cuando sí que se producen atropellos en esta zona, porque hay bastante movimiento de coches y peatones, pero justo en este punto en concreto es raro que ocurran, porque se supone que se ve bien y no parece especialmente peligroso", explicó Francisco Nuño, vecino del barrio.

En redes sociales, numerosos usuarios pusieron el foco en la inseguridad de los pasos de peatones sin semáforo, una preocupación que consideran extendida en toda la ciudad. Muchos coinciden en que este tipo de cruces, especialmente en zonas con tráfico intenso, suponen un riesgo añadido para los peatones. La mayoría de los comentarios señalan directamente a la falta de precaución de los conductores como principal causa de estos incidentes. "Cuando hay semáforos la gente suele ir más pendiente y respeta más, pero en los pasos que no están regulados muchos conductores se apuran, creen que les da tiempo a pasar y asumen más riesgos de los que deberían", lamentó María Luisa Rodríguez, vecina de Teatinos.

El último adiós a José Luis tuvo lugar este lunes con una emotiva celebración de la palabra en la capilla del tanatorio de Los Arenales, tras ser incinerado en la más estricta intimidad de su familia y amigos.

Una zona con historial

Teatinos es, además, una zona en la que este tipo de episodios se repiten con cierta regularidad. En 2024, un vecino perdió la vida tras ser atropellado en la avenida de los Reyes Católicos, y en 2020 otro suceso conmocionó al barrio cuando un hombre se dio a la fuga después de arrollar a un nonagenario en la calle Joaquín Costa. Ante estos antecedentes, muchos residentes reclaman medidas que refuercen la seguridad vial y eviten que tragedias como la de José Luis Suárez vuelvan a repetirse.

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"En el barrio hay avenidas muy anchas, con varios carriles, donde los coches alcanzan bastante velocidad, y en cambio hay pocos pasos de peatones regulados con semáforo. Es una combinación peligrosa y creemos que el Ayuntamiento debería revisar esta situación antes de que vuelvan a pasar desgracias como esta", concluyó Daniel Riesgo, reflexionando sobre los causantes de este problema."