Vox exige un cronograma para lograr que la Semana Santa de Oviedo sea Fiesta de Interés Turístico Regional en 2027
"Después del éxito de la última edición, creemos que es fundamental dar un paso más y trabajar de inmediato, para que obtenga el reconocimiento que merece", señala Sonsoles Peralta
El Grupo Municipal de Vox anunció, este miércoles, que llevará a la próxima Comisión Plenaria de Economía un ruego para que el Consistorio elabore un cronograma con actuaciones concretas y plazos definidos para que la Semana Santa de Oviedo sea declarada como Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias en 2027. "Después del éxito de la última edición, creemos que es fundamental dar un paso más y trabajar de inmediato, para que obtenga el reconocimiento que merece", aseguró la portavoz, Sonsoles Peralta.
La formación recordó que ya en el mes de marzo presentó una iniciativa para impulsar la declaración de la Semana Santa ovetense como Fiesta de Interés Turístico Regional, pero fue rechazada por el equipo de gobierno del PP. "Esta celebración cuenta con historia, tradición, participación y proyección turística suficiente para optar a ese reconocimiento", señaló Sonsoles, quien incidió en que "para lograrlo hace falta voluntad política y una planificación rigurosa por parte del Ayuntamiento".
La portavoz también remarcó que su grupo no quiere que el asunto quede en meros anuncios, sino que se traduzca en decisiones concretas. El grupo municipal pedirá al Gobierno local que active cuanto antes los trámites necesarios, incluida la asistencia técnica especializada para elaborar la memoria, recopilar la documentación y preparar un expediente sólido que permita optar con garantías a la declaración ante el Principado de Asturias.
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