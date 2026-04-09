Aviso a los conductores ovetenses tras el anuncio en los paneles: la multa de 200 euros que van a recibir por no llevar el elemento de seguridad obligatorio

El Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado una actualización integral de la Ordenanza de Movilidad y Tráfico, sustituyendo la normativa que estaba vigente desde 2007, con el objetivo de adaptarse a los nuevos retos de la movilidad urbana y regular de forma específica el uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como los patinetes eléctricos. Según ha informado el consistorio, en la nueva norma se obliga a todos los usuarios a usar casco. Además, los patinetes serán retirados al depósito municipal si están estacionados obstaculizando el tránsito peatonal, accesos a edificios, fachadas o anclajes al mobiliario urbano

Esta actualización se enmarca en el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 2026-2035 y, según señalan desde el Ayuntamiento, responde al crecimiento notable de estos dispositivos en la ciudad, así como a la necesidad de garantizar una convivencia segura en el espacio público.

Aviso a los conductores ovetenses tras el anuncio en los paneles: la multa de 200 euros que van a recibir por no llevar el el elemento de seguridad obligatorio / M .R.

La nueva ordenanza prioriza la protección del peatón y de los colectivos con movilidad reducida como eje central de la regulación, estableciendo un marco claro que compatibiliza el desarrollo de la micromovilidad con la seguridad vial y la habitabilidad urbana. "La ordenanza prohíbe el estacionamiento de VMP en lugares que obstaculicen el tránsito peatonal, accesos a edificios, fachadas o anclajes al mobiliario urbano. El Ayuntamiento podrá retirar al depósito municipal los vehículos que incumplan estas normas. De forma paralela, el PMUS contempla una importante mejora de la infraestructura: la instalación de 293 nuevos puntos de anclaje para bicicletas y VMP, la creación de aparcamientos seguros y cerrados en nodos estratégicos como estaciones, el HUCA o los campus universitarios, y el desarrollo de una red ciclista continua y conectada", explican desde el Ayuntamiento de Oviedo.

La normativa define a los VMP como vehículos de una sola plaza, con una velocidad máxima de diseño comprendida entre 6 y 25 kilómetros por hora, y fija una edad mínima de 16 años para su conducción. El uso del casco y de los elementos reflectantes homologados será obligatorio para todos los usuarios.

Los VMP deberán circular preferentemente por la red ciclista segregada o por ciclocarriles señalizados en vías limitadas a 30 kilómetros por hora. Oviedo ya muestra en diferentes carteles luminosos que ya existe esta ordenanza. Respecto a las sanciones, las ordenanzas municipales que obligan a utilizar el casco aplican una multa de 200 euros a aquellos que no lo lleven mientras conducen un patinete eléctrico. Además, rodar con un patinete eléctrico por la acera, fuera del carril-bici, está penalizado con una sanción económica de 200 euros. La misma cantidad también se impone si se circula por vías interurbanas, travesías, autopistas o autovías.