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El Ayuntamiento de Oviedo anuncia un corte de agua que afectará a decenas de portales este viernes

La actuación responde a la sustitución de dos válvulas de la red de abastecimiento y afectará a varias calles de la ciudad

Ambiente de compras en la calle Uría de Oviedo.

Ambiente de compras en la calle Uría de Oviedo. / David Cabo

Pelayo Méndez

Oviedo

El Ayuntamiento de Oviedo comunicó este jueves un corte de agua programado que afectará a varias calles de la ciudad con motivo de trabajos de mantenimiento en la red general. En concreto, la intervención se llevará a cabo en la calle Uria, en los números pares del 2 al 60 y en los impares del 13 al 23, así como en la calle Argüelles, en los números 1 y 3.

Según detallaron fuentes municipales, la actuación responde a la sustitución de dos válvulas de la red de abastecimiento, una intervención necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y evitar futuras incidencias. El corte del suministro se producirá el viernes 10 de abril en horario de 9.00 a 13.00 horas, franja en la que se concentrarán los trabajos.

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Desde el Consistorio se recomienda a los vecinos y establecimientos afectados que adopten las medidas oportunas con antelación para minimizar las molestias derivadas de esta interrupción temporal del servicio. El Ayuntamiento subraya que se trata de una actuación puntual y planificada, destinada a mejorar la calidad del suministro de agua en la zona.

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