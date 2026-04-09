La consejera de Educación niega la sobresaturación del colegio de Latores (Oviedo) que denuncia el PP

La consejera de Educación, la socialista Eva Ledo, negó este jueves que el Colegio de Educación Especial de Latores tenga un exceso de alumnos en relación a sus capacidades. Lo hizo durante la comisión del área celebrada en la Junta del Principado y para responder a una pregunta lanzada por la diputada popular María Gloria García, quien denunció la «sobresaturación» que sufre el centro por el exceso de matrículas.

Durante su intervención, Eva Ledo defendió que el centro de educación especial se encuentra dentro de los límites establecidos y subrayó que su capacidad máxima está fijada en 300 alumnos, según el expediente de creación del año 1976, que sigue siendo el documento técnico de referencia. En este sentido, recalcó que la matrícula actual no alcanza ese tope y se mantiene, según sostiene, en línea con las recomendaciones más recientes.

Según los datos facilitados por la consejería, el centro cuenta en estos momentos con unos 201 alumnos y presenta una ratio media de entre cuatro y seis estudiantes por aula.

La consejera sí reconoció la existencia de un informe técnico elaborado en el curso 2022-2023 que propone limitar la escolarización a unos 200 alumnos en el centro de Latores. No obstante, Eva Ledo precisó que se trata de «una recomendación basada en criterios pedagógicos y de organización interna», derivados de la evolución del sistema educativo desde la apertura del centro, y no de un límite legal de capacidad.

Frente a esta posición, la diputada del PP insistió en que la realidad del centro evidencia una presión superior a la que reflejan los datos oficiales. Según expuso, el número de alumnos ha ido creciendo de forma progresiva y, a lo largo del curso, es habitual que se incorporen nuevos estudiantes, «lo que incrementa sustancialmente la carga sobre las instalaciones».

María Gloria García también advirtió de que existen aulas con «hasta siete u ocho alumnos» y recordó que el centro tuvo que adaptar espacios mediante tabiques para habilitar nuevas clases, una situación que, a su juicio, pone de manifiesto la falta de capacidad real del edificio.

Toldos rotos

El debate también abordó las condiciones que se sufrieron en el centro en los últimos días a raíz del calor. La parlamentaria popular denunció que se han registrado temperaturas de hasta 29 grados en el interior de las aulas, una circunstancia que calificó de especialmente preocupante dada la situación del alumnado, en muchos casos con movilidad reducida.

En su intervención, vinculó estas altas temperaturas con deficiencias en el mantenimiento, como el mal estado de los sistemas de protección solar –los toldos que protegen las ventanas están rotos– y criticó la «falta de medidas para garantizar unas condiciones adecuadas».

La consejera de Educación aseguró durante su intervención que se va a poner manos a la obra para subsanar estas incidencias y se comprometió a comprobar la situación sobre el terreno. De hecho, anunció que visitará próximamente el centro de Latores junto a otros con características similares para evaluar sus necesidades.

Eva Ledo rechazó que se trate del centro con mayor presión de matrícula dentro de la red y defendió que existen otros con un número superior de alumnos. Como respuesta al PP, la consejera recordó que «está en marcha la construcción de un nuevo centro público de educación especial» –en referencia al de Montecerrao– «que permitirá mejorar las condiciones actuales» y dar respuesta a la demanda con espacios más adaptados a las metodologías educativas actuales.

Noticias relacionadas

La construcción del nuevo colegio de Montecerrao fue adjudicada a la empresa Obras Generales del Norte (Ogensa) por un importe de 18.912.552 euros. Los trabajos comenzaron en septiembre del pasado año, sin embargo, la Asociación de Madres y Padres de alumnos del colegio de Educación Especial de Latores denuncia que desde entonces no se ha llegado a ejecutar ni el diez por ciento de la obra.