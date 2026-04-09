IU Oviedo respalda la movilización vecinal y exige cancelar "definitivamente" el parking del Campillín
"No tiene sentido promover nuevas infraestructuras que incentiven el uso del coche cuando la ciudad necesita avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible y saludable", aseguró Gaspar Llamazares
IU-Convocatoria por Oviedo anunció este jueves su respaldo a la movilización vecinal contra el proyecto de construcción de un parking en el Campillín, impulsado por el equipo de gobierno municipal. La formación insiste en su rechazo a una iniciativa que considera "innecesaria" y asegura compartir las preocupaciones del vecindario sobre su impacto en el entorno.
El grupo municipal defiende que este proyecto choca con un modelo de ciudad más habitable y sostenible, al apostar por infraestructuras que fomentan el uso del coche. En su lugar, reclaman priorizar la reducción del tráfico, la mejora de la calidad del aire y la creación de espacios verdes, en línea con las políticas de renaturalización urbana ya aprobadas.
Además, IU ha presentado un recurso y una denuncia ante la Comisión Europea para que se evalúe la compatibilidad del proyecto con la normativa comunitaria en materia de movilidad. Mientras se resuelve este proceso, exigen la retirada definitiva del parking y reclaman inversiones centradas en las necesidades reales del barrio, como la mejora de servicios y espacios públicos.
El portavoz municipal, Gaspar Llamazares, afirmó que “no tiene sentido promover nuevas infraestructuras que incentiven el uso del coche cuando la ciudad necesita avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible y saludable”, y añadió que el proyecto supone “ir en dirección contraria a lo que necesita Oviedo: menos tráfico, más salud y más espacios verdes”.
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