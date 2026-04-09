La OMIC de Oviedo supera las 3.400 consultas y tramita casi 900 reclamaciones
La memoria fue presentada en el marco del Consejo Municipal de Consumo, celebrado en el Ayuntamiento de Oviedo y presidido por el concejal de Educación, José Ramón Prado
La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Oviedo atendió durante 2025 más de 3.400 consultas, con especial incidencia en reclamaciones relacionadas con telefonía e internet, alquileres, servicios bancarios y facturas eléctricas.
Del total de atenciones, 2.514 se realizaron de forma presencial, telefónica o por correo electrónico, mientras que 888 derivaron en reclamaciones por escrito que dieron lugar a la apertura de expedientes. La mayor parte de las quejas se centraron en la calidad de los servicios y en las cláusulas contractuales, aunque también se registraron incidencias en ámbitos como automoción, agencias de viajes, electrodomésticos, hostelería, ventas online, sanidad privada o enseñanza.
La memoria fue presentada en el marco del Consejo Municipal de Consumo, celebrado en el Ayuntamiento de Oviedo y presidido por el concejal de Educación, José Ramón Prado, con la participación de la edil delegada Lourdes García. Durante la sesión se dio cuenta de la actividad desarrollada por este servicio municipal, dependiente de la Concejalía de Educación, Salud Pública y Consumo.
En paralelo, el balance anual refleja la apertura de 47 expedientes sancionadores a empresas por infracciones en materia de consumo, de los cuales 36 se resolvieron con sanción firme, lo que evidencia la labor de control y defensa de los derechos de los consumidores ejercida por la OMIC a lo largo del último año.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Un emblemático restaurante de Gijón sale a subasta por segunda vez por un precio mínimo de 1,25 millones
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)