La OMIC de Oviedo supera las 3.400 consultas y tramita casi 900 reclamaciones

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Oviedo atendió durante 2025 más de 3.400 consultas, con especial incidencia en reclamaciones relacionadas con telefonía e internet, alquileres, servicios bancarios y facturas eléctricas.

Del total de atenciones, 2.514 se realizaron de forma presencial, telefónica o por correo electrónico, mientras que 888 derivaron en reclamaciones por escrito que dieron lugar a la apertura de expedientes. La mayor parte de las quejas se centraron en la calidad de los servicios y en las cláusulas contractuales, aunque también se registraron incidencias en ámbitos como automoción, agencias de viajes, electrodomésticos, hostelería, ventas online, sanidad privada o enseñanza.

La memoria fue presentada en el marco del Consejo Municipal de Consumo, celebrado en el Ayuntamiento de Oviedo y presidido por el concejal de Educación, José Ramón Prado, con la participación de la edil delegada Lourdes García. Durante la sesión se dio cuenta de la actividad desarrollada por este servicio municipal, dependiente de la Concejalía de Educación, Salud Pública y Consumo.

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En paralelo, el balance anual refleja la apertura de 47 expedientes sancionadores a empresas por infracciones en materia de consumo, de los cuales 36 se resolvieron con sanción firme, lo que evidencia la labor de control y defensa de los derechos de los consumidores ejercida por la OMIC a lo largo del último año.