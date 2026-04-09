Oportunismo en torno a la Semana Santa
Los movimientos políticos alrededor de la celebración
Resulta profundamente lamentable y políticamente oportunista el ruego planteado por Vox sobre la Semana Santa de Oviedo. Llegan tarde, mal y sin conocimiento. Pretenden dar lecciones sobre un proyecto que este equipo de gobierno lleva años impulsando con seriedad, rigor y en colaboración directa con quienes realmente hacen posible la Semana Santa: las Cofradías y Hermandades.
Y son precisamente quienes no han gestionado nada, quienes desconocen los procedimientos y quienes viven instalados en el titular fácil, los que pretenden marcar el paso a quienes sí están trabajando con responsabilidad.
Además, su forma de actuar retrata perfectamente su manera de hacer política: anuncian en nota de prensa un ruego antes, incluso, de plantearlo en comisión. Puro marketing político. Puro titular vacío. Y si ese es su método, no tenemos ningún problema en responder con antelación, pero con claridad, con datos y desmontando sus falsedades. Porque lo que Vox ha venido publicando en las últimas semanas es, absolutamente, mentira.
Es falso que, como dicen, no se haya hecho nada. La Semana Santa de Oviedo ha experimentado un impulso claro en los últimos años, con más apoyo, más visibilidad y una mejor coordinación con las Cofradías. El éxito de esta última edición, con alta participación, gran afluencia de visitantes y excelente valoración, es la mejor prueba de ello.
Es falso que «la fiesta lo tenga todo». Precisamente porque hablamos con rigor, sabemos que no es así. Cumplir los requisitos para ser declarada Fiesta de Interés Turístico Regional exige acreditar condiciones muy concretas en materia de trayectoria, singularidad, difusión, participación y capacidad de atracción turística. Y a día de hoy, esas formalidades no se cumplen en su totalidad por lo que estamos trabajando para alcanzarlas con garantías.
Y es rotundamente falso que «no se haya destinado ni un euro a la Semana Santa». Esa afirmación no solo es incorrecta, sino que demuestra un profundo desconocimiento –o una voluntad deliberada de engañar– sobre cómo se apoya desde el Ayuntamiento a las Cofradías, a la organización de los actos y a la promoción de la ciudad en estas fechas.
Vox vuelve a demostrar que solo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. El año pasado ya presentaron una iniciativa similar y, tanto entonces como ahora, han recibido la misma respuesta clara de la Junta de Hermandades y Cofradías: apoyo rotundo al trabajo del Ayuntamiento y rechazo a la utilización política de una tradición que merece respeto.
Hablan de cronogramas quienes no han hecho absolutamente nada por la Semana Santa ovetense. Nosotros no trabajamos a golpe de titular ni de ocurrencia. Trabajamos con planificación real, con diálogo permanente con las Cofradías y con una hoja de ruta seria para que, cuando se presente el expediente, cumpla todos los requisitos y tenga opciones reales de éxito.
Pero lo más grave es que evidencian un absoluto desconocimiento de la normativa. Desconocen el Decreto que regula la declaración de Fiestas de Interés Turístico Regional en el Principado de Asturias y, por tanto, desconocen también que, a día de hoy, no se cumplen los requisitos mínimos exigidos para obtener dicha declaración. No se trata de fijar una fecha en un papel, se trata de cumplir condiciones exigentes que requieren un trabajo serio, sostenido y perfectamente documentado.
Y los resultados avalan esta forma de trabajar: el equipo de gobierno de Alfredo Canteli ha logrado reconocimientos importantes como la declaración de la Preba de la Sidra como Fiesta de Interés Turístico Regional en 2020 o el Desarme como Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2025. No admitimos lecciones de quien no tiene ni gestión ni credibilidad.
La ignorancia que demuestra la portavoz de Vox es preocupante, pero más preocupante aún es el interés personal que guía sus actuaciones. No estamos ante una propuesta seria para mejorar la Semana Santa, sino ante un intento de protagonismo político que antepone el rédito personal al trabajo colectivo y al respeto debido a las Cofradías.
Frente a esto, el Partido Popular está centrado en lo importante: mejorar la vida de nuestros vecinos, apoyar nuestras tradiciones y reforzar el posicionamiento turístico de Oviedo con seriedad y responsabilidad. Vox, en cambio, está en la política del ruido, de la mentira y del titular vacío.
Que quede claro: la declaración de la Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Regional es un objetivo de este equipo de gobierno, y vamos a trabajar para conseguirlo como también hemos alcanzado otros hitos, actuando con rigor, cumpliendo la normativa y de la mano de las Cofradías. Lo demás es, sencillamente, absurdo. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: ideal para llevar a cualquier sitio
- El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa