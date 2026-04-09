Oviedo se prepara para el Martes de Campo: este es el cartel y la programación para una de las fiestas más populares

El artista ovetense Pedro Rico se tomó un descanso de un lustro en su trabajo para criar a sus hijos. Tienen seis y tres años. Ahora, ha vuelto a crear y hace doce meses recibió un encargo que le llenó de ilusión: diseñar el cartel del Martes de Campo. Dicho y hecho. La Sociedad Protectora de la Balesquida hizo pública ayer la imagen en la que se ve una «panorámica» de Oviedo. En lo más alto, el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en el Pico Paisanu. A la izquierda, la iglesia prerrománica de Santa María del Naranco y el Carlos Tartiere. A la derecha, el Palacio de Congresos y Exposiciones diseñado por Santiago Calatrava, el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y las letras del Gran Bulevar del Vasco. Por el medio, la Catedral, la estación de tren de la calle Uría, el teatro Campoamor y no falta la estatua de «La Gorda» junto a otros muchos edificios emblemáticos. «Este es un dibujo muy complejo porque intento reflejarlo todo», cuenta. Dice el dicho que nadie es profeta en su tierra, pero Rico rompe con eregla. «Recibí el encargo justo antes del Martes de Campo del año pasado y presta hacer obras de arte para la ciudad que te vio nacer».

El anuncio del cartel llegó con toda la programación. El Martes de Campo tendrá lugar el 26 de mayo y el bollo junto a la botella de vino se repartirá desde las 9.00 hasta las 14.00 horas en el paseo del Bombé del Campo de San Francisco. La asociación liderada por José Antonio Alonso remarca que solo podrán recoger las viandas las personas que están al corriente de la cuota anual de 15 euros, misma cantidad que el año pasado. También se espera que al mediodía el Alcalde, Alfredo Canteli, junto a los concejales de todos los grupos municipales realicen el tradicional brindis. La tradición manda que el paseo del pulmón

La música anunciará una de las fiestas más populares del calendario carbayón. La alborada de la Real Banda de Gaitas «Ciudad de Oviedo» y la Banda de Música «Ciudad de Oviedo» partirá a las 11.30 horas de la plaza de Porlier para pedir a los ovetenses que se acerquen al Campo para celebrar el gran día. De igual forma, por la tarde habrá una romería que estará amenizada por el Grupo Eleven y durante toda la jornada se organizarán juegos infantiles.

La programación alrededor del Martes de Campo ya ha comenzado con el ciclo de conferencias celebradas en el CLUB LA NUEVA ESPAÑA. El primer protagonista fue el psicólogo Daniel López y la próxima se titulará «La ciudad de las mujeres. Oviedo en la Edad Media» a cargo de la profesora titular de Historia Medieval en la Universidad de Oviedo, María Álvarez. Cerrará este ciclo, el periodista y consejero de Prensa Ibérica, José Manuel Vaquero con «Juan Luis Vázquez como estímulo e inspiración». Ambas tendrán lugar a las 19.30 horas.

Pregón y socio de honor

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El presidente de la Protectora de La Balesquida, José Antonio Alonso, ya había adelantado que el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo Leopoldo Tolivar Alas será el pregonero y el abogado Ramón Fernández-Mijares Sánchez será nombrado socio de honor. Este evento central tendrá lugar el 18 de mayo en el teatro Filarmónica en el que también actuará la Schola Cantorum de Grado. No hay Martes de Campo sin la tradicional cabalgata del heraldo. La Protectora de La Balesquida pedirá permiso al Alcalde para celebrar el Martes de Campo el 24 de mayo a partir de las 12.30 y la víspera del día grande tendrá lugar el tradicional concierto de la Banda de Música Ciudad de Oviedo.