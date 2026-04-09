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El PSOE alerta del estado "muy deficiente" del Camino Primitivo a su paso por Oviedo

"Está muy bien hacer promoción del itinerario, pero se está quedando en una campaña vacía de contenido real", aseguró Carlos Fernández Llaneza

Un tramo del Camino que pasa por el municipio.

Un tramo del Camino que pasa por el municipio. / PSOE

Pelayo Méndez

Oviedo

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, denunció este jueves el estado "muy deficiente" del Camino Primitivo a su paso por el concejo y ha reclamado un plan integral de mantenimiento acorde a su valor histórico y turístico. A su juicio, la promoción bajo la marca "Oviedo, origen del Camino" no se está traduciendo en actuaciones reales sobre el terreno.

"Está muy bien promocionar el Camino Primitivo bajo la marca ‘Oviedo, origen del Camino’, pero se está quedando en una campaña vacía de contenido real", advirtió el edil socialista, que critica que se estén financiando actividades desvinculadas de la ruta mientras se descartan intervenciones clave para su mejora. En este sentido, censuró la negativa del equipo de gobierno a medidas como la peatonalización o la renaturalización del trazado urbano.

Fernández Llaneza también lamentó la falta de apoyo a la creación de un Centro de Interpretación del Camino y de acogida de peregrinos en La Florida, una iniciativa que, según señaló, permitiría dar uso al fallido recinto ferial y ofrecer servicios tanto a visitantes como a vecinos. Además, alertó del deterioro en varios tramos, especialmente entre Villamar y Puente Gallegos, donde el firme presenta daños y existen mojones rotos que pueden generar confusión.

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Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista ha registrado una proposición para su debate en la Comisión de Urbanismo en la que solicita un plan anual de mantenimiento del Camino Primitivo en Oviedo, así como actuaciones urgentes en los tramos más dañados. "Oviedo no puede limitarse a promocionar una marca, sino que debe cuidar y dignificar el Camino", concluyó.

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