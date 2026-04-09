La respuesta de Nacho Cuesta a la manifestación en contra del parking del Campillín: "El aparcamiento se ubicará bajo zonas ya asfaltadas"

«El parking se ubicará bajo zonas ya asfaltadas por lo que la idea de que el proyecto perjudicará al parque del Campillín es totalmente falsa». Con estas palabras el concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta, defendió ayer la construcción del aparcamiento subterráneo en el barrio de Santo Domingo. Por el momento, el proyecto sigue pospuesto hasta conseguir el consenso mayoritario de residentes, comerciantes y hosteleros de la zona. Es por ello que el segundo teniente de alcalde considera que la manifestación del sábado tiene «fines políticos» y está promovida por «sectores de sobra conocidos que se oponen sistemáticamente a cualquier iniciativa de este gobierno». «Son las mismas asociaciones, las mismas entidades y los mismos grupos municipales que rechazan cualquier actuación o planteamiento bien sea La Vega, la Fábrica de Gas o la Ronda Norte».

Cuesta recordó que el gobierno local defiende la construcción de un nuevo aparcamiento basándose en un estudio técnico encargado hace tres años a los arquitectos Juan Tur y Daniel Cortizo en el que se hacían un análisis exhaustivo sobre las debilidades y fortalezas del casco histórico. Una de sus conclusiones era la falta de aparcamiento, tanto para los residentes actuales como para aquellos que pudieran estar interesados en acudir en el futuro. «Se trata, por tanto, de un proyecto que busca revitalizar el casco histórico y solucionar la escasez de plazas para los residentes».

Además, recordó, que el objetivo principal de esta infraestructura es beneficiar a los vecinos de la zona baja y Santo Domingo, destinando aproximadamente la mitad de las plazas para su uso exclusivo, en torno al 50% de las plazas sería para residentes en la zona, y el otro 50% para la rotación.

Noticias relacionadas

Cuesta también remarcó que el proyecto se expondrá públicamente en una sesión extraordinaria del consejo de distrito que estará abierta a todos los ciudadanos para que conozcan los detalles de este aparcamiento que tendrá tres plantas subterráneas y un total de 360 plazas disponibles, la mitad de ellas destinadas a los vecinos de la zona, ya sea en régimen de alquiler o de compra.