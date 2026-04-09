Los vecinos del Campillín justifican la manifestación contra el parking en Oviedo: "A Nacho Cuesta y a Alfredo Canteli no les parecen suficientes 10.000 firmas"

La movilización vecinal contra el proyecto de aparcamiento subterráneo en el Campillín suma un nuevo capítulo. Los organizadores de la protesta convocada para este sábado comparecieron este jueves ante los medios de comunicación para exponer las razones que les han llevado a mantener la convocatoria pese al anuncio municipal de paralizar temporalmente la iniciativa en busca de consenso. La cita informativa sirvió también para escenificar la unidad del movimiento vecinal del casco histórico ovetense frente a una actuación que consideran lesiva para uno de los principales pulmones verdes de la zona.

El encargado de tomar la palabra fue José Manuel Díez, representante de la plataforma "El Campillín no se toca", quien estuvo arropado por miembros de otros colectivos como la plataforma de defensa de La Malatería y la Asociación de Vecinos Oviedo Redondo. Desde el inicio de su intervención quiso subrayar el papel protagonista de los residentes en este conflicto. "Queríamos dejar claro que todo esto surgió de la movilización vecinal", afirmó, al tiempo que agradeció la visibilidad mediática y el respaldo de algunos grupos municipales.

Díez recordó que no es la primera vez que se plantea una intervención de este tipo en el parque y denunció la insistencia del Ayuntamiento de Oviedo en sacar adelante el proyecto. Según explicó, se trata ya del tercer intento de transformar este espacio verde en un aparcamiento, una posibilidad que rechazan frontalmente. En ese contexto, puso el foco en el respaldo ciudadano que ha logrado la plataforma: "A Nacho Cuesta y a Alfredo Canteli no les parecen suficientes 10.000 firmas", lamentó, evidenciando lo que consideran una falta de escucha institucional.

El portavoz vecinal anunció que, ante lo que consideran falta de diálogo por parte del equipo de gobierno municipal, han decidido mantener la movilización ciudadana prevista para el sábado a las 12.30 horas en la plaza del Ayuntamiento. El objetivo, según explicó, es "hacerles recapacitar" y evidenciar el rechazo social al proyecto. En su intervención insistió en que las ciudades deben avanzar hacia la protección de los entornos verdes y no hacia "el negocio del hormigón", en clara crítica al modelo urbanístico que, a su juicio, impulsa el Consistorio.

Durante la comparecencia también se abordaron las consecuencias que, según los vecinos, tendría la construcción del aparcamiento. Díez advirtió de que la infraestructura generaría un aumento del tráfico rodado, con el consiguiente incremento de la contaminación ambiental, además de afectar a equipamientos sensibles como el colegio situado en las inmediaciones. En este sentido, explicó que las reuniones mantenidas con el alcalde, Alfredo Canteli, y el concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, evidenciaron una "gran distancia" entre las posturas de ambas partes.

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Con este escenario, las asociaciones vecinales insisten en que la movilización del sábado será clave para marcar el futuro del proyecto. Consideran que lo que está en juego trasciende la intervención concreta y afecta al modelo de ciudad y a la calidad de vida del barrio. "Todo lo que nosotros luchemos ahora será en beneficio de la gente que venga detrás", defendió Díez, apelando a la responsabilidad colectiva para preservar un espacio que consideran parte esencial del patrimonio histórico y natural del Oviedo Antiguo.