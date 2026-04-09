Vox Oviedo insta al PP a reservar plazas para residentes en el futuro parking del Campillín

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo criticó este jueves el planteamiento del futuro parking del Campillín, al considerar que no garantiza el acceso prioritario para los residentes del casco antiguo. La formación cuestiona que el proyecto, impulsado por el equipo de gobierno del PP dentro de su plan de revitalización económica, social y urbanística del Oviedo Antiguo, no aclare en su documentación si atenderá la demanda histórica de aparcamiento vecinal.

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, advirtió de que "tal y como está planteado parece más una infraestructura pensada para el turismo y los visitantes que para los residentes". Según expuso, el barrio arrastra desde hace años un déficit estructural de más de 1.300 plazas, lo que convierte la falta de aparcamiento en uno de los principales problemas para fijar población. "La pregunta no es si hace falta aparcamiento, la pregunta es para quién se va a hacer", añadió.

Desde la formación también reprochan al PP haber favorecido un modelo que, a su juicio, ha ido desplazando el uso residencial en favor del ocio nocturno y el turismo. "Si realmente queremos que el Oviedo Antiguo recupere el uso residencial, es fundamental dotar a los vecinos de servicios adecuados, entre los que está la dotación de aparcamiento", señaló Peralta, que insistió en la necesidad de priorizar a quienes viven y trabajan en la zona.

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Vox propone, entre otras medidas, reservar un porcentaje significativo de plazas para residentes, establecer tarifas reducidas o bonificadas, crear abonos específicos de larga duración y limitar el uso rotacional en determinadas franjas. "No queremos titulares o promesas, pedimos un compromiso firme con los vecinos", subrayó Peralta, quien concluyó que "el Antiguo no puede convertirse en un decorado para turistas, sino en un barrio donde se pueda vivir".