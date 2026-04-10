El Alcalde de Oviedo critica la "injustificable tardanza" con los derribos del viejo HUCA en su cara a cara con Barbón: "Tan solo hay robos que han provocado la destrucción del recinto, algo está fallando"

El Alcalde, Alfredo Canteli, tiene una lista con todos los temas pendientes que tiene el Principado con Oviedo. Entre ellos, el viejo HUCA, la Ronda Norte o presionar al máximo al Estado para lograr que la Agencia de Salud Pública aterrice en el edificio diseñado por Santiago Calatrava. El primer edil volvió a coger este viernes la carpeta de color azul oscuro y se dirigió a Presidencia para mantener una reunión con Adrián Barbón. La última vez que se habían visto cara a cara y a solas fue hace un año. El encuentro tuvo una hora y media de duración y, a la salida, el representante del Ayuntamiento fue el único en comparecer ante los medios de comunicación.

Muy crítico se mostró con la "parálisis total" que sufre la parcela del antiguo HUCA. Doce años hace que los servicios sanitarios se trasladaron a La Cadellada y, por el momento, nada se ha hecho por el futuro del conjunto entre los barrios de El Cristo y Buenavista. "Esta situación no puede seguir así y Barbón dice que tengo razón. Los edificios están destrozados y que tiren lo que haya que tirar y se recupere lo que se tiene que recuperar de una vez por todas". A pesar de que Canteli quiere que se pongan ya fechas, el único compromiso que arrancó del presidente es que los derribos se reiniciarán a lo largo del verano. Barbón no concretó en qué mes. "Es injustificable esta tardanza; nosotros llegamos en 2019 al Gobierno y al poco tiempo tuvimos una reunión con el Principado sobre este tema. Lo único que pedimos era sacar la plaza de toros de la operación y desde entonces no se ha hecho nada. Tan solo ha habido robos que han provocado la destrucción del recinto. ¿Qué seguridad había? Algo está fallando".

El Alcalde también mostró su preocupación por la creación del campus B de El Cristo y la falta de avances. "Si en el viejo HUCA no se hace algo y si en la Escuela de Minas se permite hacer lo que diga el Rector, no se soluciona el programa de los juzgados y seguimos en la situación que estábamos". Unas palabras a las que añadió su crítica a que Ignacio Villaverde diga que los alumnos de la facultad de Ciencias se trasladarán provisionalmente al viejo edificio de Silicosis. "¿Cómo se habla de una mudanza cuando el inmueble está semiderruido? Esto no lo explica nadie y yo no entiendo esta situación". Mientras tanto, la única operación que avanza es la reforma de la plaza de toros porque las "obras se iniciarán en el primer semestre del año que viene".

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Miki López

Otro de los temas tratados fue la construcción de la Ronda Norte. Canteli logró en 2021 el compromiso de Barbón de que ambos presionarían al Estado para su construcción. "Oviedo necesita este acceso y él lo reconoció por aquel entonces". Sin embargo, no ha habido ningún tipo de avance en este lustro. "Hay que ir al Ministerio de Transportes, hay que ir donde haya que ir y yo lo apoyaré y acompañaré. Las elecciones están ahí y o se mueve algo antes de los comicios o no se mueve". Además, a Canteli no le preocupa enfrentarse a las urnas. "Paso un poco de ellas, pero de lo que nunca paso es de Oviedo. Me despierto y me acuesto pensando siempre por la capital del Principado y son los ovetenses quienes dirán si quieren que siga o vuelva para casa".

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Sobre La Vega, Canteli destacó que el proyecto "está rondando" a pesar de todas las quejas del PSOE y cuantificó que en "tres o cuatro años de rentas" estará pagado el Calatrava.