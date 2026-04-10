Atención conductores: la autopista A-66 permanecerá cortada durante dos semanas a su paso por Oviedo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por Óscar Puente, cortará durante dos semanas la salida de la A-66 que desemboca a la glorieta Cardenal Tarancón y la Ronda Sur. Las restricciones del tráfico comenzarán el lunes y todas se ejecutarán por la noche para continuar con los trabajos de mantenimiento de la vegetación y del arbolado que se llevan ejecutando varios días.

Los cortes serán en diferente horario. Los operarios contratados por el Estado trabajarán los lunes desde las 0.00 hasta las 6.00 horas. El resto de días laborales de la semana, de martes a viernes, las restricciones comenzarán una hora antes. Es decir, a las 23.00 horas.

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Como itinerario alternativo durante los cortes, se podrá acceder a Oviedo desde la A-66 en sentido León por la O-12 (salida 31). Esta actuación forma parte de los diferentes trabajos que está realizando el Ministerio para la conservación y el mantenimiento en carreteras del Principado de Asturias.