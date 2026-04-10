La cita en el calendario que todo ovetense debe de guardar: la preba de la sidra ya tiene fecha
La Preba de la Sidra, declarada de Interés Turístico Regional, cumple 26 ediciones y atrae a numerosos visitantes de toda España, que reservan autobuses para asistir al evento
Es una de las citas más multitudinarias del calendario festivo carbayón. La preba de la sidra, declarada como Fiesta de Interés Turístico Regional, ya tiene fecha. La calle Gascona acogerá la populosa cita el 7 de junio a partir de las doce del mediodía y alargándose hasta por la tarde. "Será una jornada única para probar las mejores sidras, disfrutar de nuestra gastronomía, la música tradicional y el ambiente incomparable aunando tradición, sabor y el mejor ambiente en su máxima expresión", destacaron desde la organización.
Las sidrerías ya comienzan a recoger las primeras reservas. La preba de la sidra es una cita que atrae a personas llegadas desde muchos puntos de España. Es más, muchas familias alquilan autobuses para venir desde diferentes lugares para disfrutar de esta jornada que suma 26 ediciones.
Una de las novedades es el concurso de carteles que la asociación de hosteleros "El Bulevar de la Sidra" acaba de convocar. El certamen está abierto a artistas nacionales e internacionales, que podrán presentar una única obra original e inédita, elaborada con técnica libre. Las propuestas deberán reflejar la esencia de la calle Gascona, incorporando elementos como la cultura asturiana, la sidra escanciada, la gastronomía tradicional o el ambiente festivo característico de la Preba.
El plazo de presentación de trabajos permanecerá abierto hasta el 15 de abril a las 23.59 horas. Los carteles deberán enviarse en formato digital PDF por correo electrónico, junto con la documentación requerida, tal y como establecen las bases del concurso. El jurado valorará aspectos como la creatividad, la calidad artística y la capacidad de representar el espíritu del evento. El cartel ganador recibirá un premio de 600 euros y se convertirá en la imagen oficial de la fiesta, además de formar parte de una exposición junto a otras obras seleccionadas.
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