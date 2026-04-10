Ciudad Naranco denuncia ante la CUOTA el proyecto de construcción de las pistas de atletismo de este barrio de Oviedo

La asociación vecinal Activa Ciudad Naranco ha denunciado ante la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos (CUOTA) el proyecto de construcción del complejo de atletismo que se prevé levantar en el barrio al considerar que el Ayuntamiento no cumple con la legalidad al “no contemplar usos vecinales” en la parcela de Prados de la Fuente, donde está prevista la pista de atletismo cubierta de Ciudad Naranco.

La entidad vecinal sostiene que el proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Oviedo no responde al uso dotacional deportivo público que recoge el planeamiento urbanístico, sino que está orientado “principalmente a clubes y atletas federados”, lo que en la práctica supondría limitar el acceso libre de los vecinos.

En el escrito remitido a la CUOTA, la asociación advierte de que esta orientación implica una posible privatización de facto de un equipamiento público, además de una alteración sustancial del destino del suelo sin que conste la tramitación de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana.

Además, recuerdan que el Ayuntamiento se comprometió desde 2019, en distintas reuniones con el colectivo —la última en octubre de 2023—, a dotar la parcela de equipamientos de uso vecinal. Sin embargo, denuncian que el proyecto actual reduce ese uso a una única cancha deportiva cubierta, sin servicios básicos como aseos, vestuarios o gradas, algo que consideran “claramente insuficiente” para un barrio de más de 14.000 habitantes.

La asociación también critica la falta de información pública y de participación vecinal efectiva. Según señalan, las solicitudes de acceso a documentación han sido denegadas tanto por el área de Transparencia como por Infraestructuras, y el cambio de planteamiento se comunicó en el Consejo de Distrito celebrado en diciembre de 2025.

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Por todo ello, Activa Ciudad Naranco pide al Principado que revise la legalidad urbanística del proyecto y determine si se ajusta al interés general y al uso público previsto para este tipo de suelo.