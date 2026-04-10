Detenido en México el activista ovetense Sergio Oceransky: "Me están presentando como alguien que despoja tierras y lo que hacemos es lo contrario"

Sergio Oceransky es ovetense e hijo de Aida Oceransky, presidenta de la comunidad judía del Principado. Desde hace años vive en México luchando por la justicia climática y es defensor de los derechos indígenas. Es por ello que cuenta con una orden de protección federal. El rechazo por parte de muchos hacia su labor se ha intensificado en los últimos tiempos. "La campaña contra mi ya incluye amenazas de muerte muy explícitas y todo tipo de difamaciones absurdas par dar la vuelta a lo que está ocurriendo. Me están presentando como alguien que despoja tierras y que pretende llevar a cabo megaproyectos, cuando hacemos lo contrario", explica el asturiano.

El Viernes Santo recibió una comunicación del juzgado y el lunes fue "detenido arbitrariamente en el estado de Jalisco bajo un presunto delito extorsión", detalla su madre. El cargo fue sustitudo durante el proceso por el de presuntas amenazas y ha sido puesto en libertad con medidas cautelares y cada dia tiene que personarse en el juzgado. "El domingo presentará su defensa y él nunca tuvo actividad profesional ni personal siendo esta comparecencia lo que le lleva por primera vez a este estado".

A este delicado escenario se suma que las autoridades mexicanas han reactivado un proceso judicial anterior y que tuvo lugar en Yucatán en 2022. "Dicho caso permanecía bloqueado debido a que los cargos que le imputaban carecían de fundamento; sin embargo, Sergio cree que la reactivación no es algo casual y forma parte de una estrategia de acoso judicial". También considera que estos procesos de "criminalización suponen una represalia por su apoyo a iniciativas comunitarias que han logrado detener expropiaciones de tierras y proyectos inmobiliarios, energéticos y avícolas industriales a gran escala". Entre ellos, destaca un proyecto que "actualmente amenaza mil hectáreas de hábitat frágil y zonas de pesca indígenas en Yucatán".

Oceransky lleva décadas trabajando en el apoyo a comunidades en distintos puntos del mundo.Su labor fue reconocida internacionalmente en el año 2009, cuando se hizo merecedor de la prestigiosa beca de la Fundación Ashoka para continuar su activismo como defensor del medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas.

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Además, en los últimos años ha centrado su apoyo en las comunidades mayas en su lucha contra la explotación de las tierras comunales. "A medida que los objetivos de Oceransky se han cumplido, se ha convertido en blanco de una creciente ola de amenazas, campañas de desprestigio e intentos de criminalizar su labor, lo que culminó en su detención arbitraria a principios de esta semana", resalta su madre. Su caso ya ha sido puesto en conocimiento de Naciones Unidas