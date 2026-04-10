Educación estudia mantener en funcionamiento el colegio especial de Latores cuando abra el de Montecerrao

El Gobierno regional es consciente de que el nuevo Colegio de Educación Especial que se va a construir en Montecerrao podría no ser suficiente para cubrir la demanda de alumnos con este tipo de necesidades y se está planteando mantener abierto el centro de Latores una vez que se abran las puertas del nuevo equipamiento, cuyas obras ya han comenzado y tienen un plazo de ejecución de dos años.

Este fue uno de los temas que salieron a relucir este viernes durante la reunión que mantuvo la consejera de Educación, la socialista Eva Ledo, con los representantes de la Asociación de Padres y Madres (AMPA) del colegio de Latores, que sacaron la calculadora y echaron números para dejar claro que el colegio de Montecerrao, que está pensado para 240 alumnos, podría quedarse pequeño incluso el día de la apertura.

Las cuentas están muy claras. En el colegio de Latores hay actualmente 201 alumnos y en el colegio Santo Ángel «entre 25 y 30», según la asociación de padres y madres. Teniendo en cuenta la posibilidad de que en los próximos dos años se presenten nuevas solicitudes para recibir este tipo de educación, el colegio de Montecerrao no tendría capacidad para cubrir la demanda. Eva Ledo escuchó al colectivo y reconoció que el Gobierno regional era consciente de la situación, que son muy «sensibles» con este tema y que la posibilidad de compatibilizar ambos colegios la tienen sobre la mesa desde hace tiempo. «La verdad es que nos vamos muy contentos de la reunión porque escuchó todas nuestras demandas y se mostró dispuesta a trabajar para ayudarnos», señala Annemarie Pérez, la presidenta de la AMPA de Latores.

Contentos

Y eso que los padres acudieron enfadados a exigir una reunión urgente con la consejera. Lo hicieron tras hacerse eco a través de LA NUEVA ESPAÑA de la intervención de Ledo durante la comisión de Educación celebrada el jueves en la Junta del Principado. Respondiendo al PP, que considera que Latores está «sobresaturado», la consejera defendió que el centro de educación especial se encuentra dentro de los límites establecidos y subrayó que su capacidad máxima está fijada en 300 alumnos, según el expediente de creación del año 1976. Ya lo dijo el jueves, pero ayer volvió a explicarles a los padres que existe un informe técnico elaborado en el curso 2022-2023 que propone limitar la escolarización a unos 200 alumnos y que el Principado se atañe a él. Les dejó más tranquilos. «Está muy claro que 200 es lo máximo, no hay más que ver como está ya el colegio», dice Annemarie Pérez.

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Los padres también se fueron contentos de la reunión porque Eva Ledo se comprometió a realizar una «pronta visita» al colegio de Latores para conocer de primera mano las carencias que denuncia la AMPA. Entre otras cosas los padres recordaron que los toldos que protegen las ventanas están rotos y que ese problema se hizo patente estos días, cuando las temperaturas llegaron a alcanzar los 29 grados.