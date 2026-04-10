El equipo de gobierno de Oviedo reitera que el parking del Campillín «quedó pospuesto hace semanas»

El concejal de Gestión Urbanística, Nacho Cuesta, reiteró este viernes que la construcción del aparcamiento subterráneo en la parte baja del Campillín «quedó pospuesto hace varias semanas hasta conseguir el consenso mayoritario de residentes, comerciantes y hosteleros de la zona». Unas declaraciones que acompañan a las palabras transmitidas por el Alcalde, Alfredo Canteli, tras la reunión con Adrián Barbón, en las que destacó que la operación «está paralizada» para lograr el mayor apoyo de los vecinos. «No vamos a hacer nada que ellos no quieran. ¿Esos vecinos que firman son exclusivamente los que no quieren o hay más que lo quieren?», se preguntó en referencia a las más de 10.000 rúbricas que recogió la plataforma en contra de esta inversión.

Hoy, a las 12.30 horas, partirá de la plaza del Ayuntamiento una manifestación en contra de esta inversión que está paralizada. Los vecinos quieren «hacer recapacitar» a los miembros del equipo de gobierno y Cuesta critica que el PSOE haya animado a los vecinos a acudir a la cita. «Este es un ejemplo palmario de que las movilizaciones en contra de este proyecto, con el máximo respeto a los ciudadanos que la secunden, tienen una finalidad exclusivamente política siendo promovidas por agentes que se oponen sistemáticamente a cualquier iniciativa de este gobierno». Además, el segundo teniente de alcalde detalla que las asociaciones que integran la plataforma «El Campillín no se toca» son las «mismas que rechazan» cualquier actuación promovida por el Partido Popular bien «sea en La Vega, la Fábrica de Gas, en el Calatrava, en la entrada a Oviedo o en la Ronda Norte». «Son el sempiterno frente del no».

También insistió en que la Coordinadora Ecoloxista está presidida por el exconcejal de Urbanismo por Somos, Nacho del Páramo. «Estas entidades vecinales siempre se han mostrado contrarias a este gobierno y formaciones como el PSOE, que está inmerso en una deriva radical sin remisión, da un paso más hacia la más absoluta desvergüenza».

El proyecto del parking del Campillín contempla la creación de un aparcamiento subterráneo de tres plantas con 380 plazas en pleno corazón de la capital asturiana. Aproximadamente la mitad de esos espacios estarían reservados para residentes del entorno, bien en régimen de compra o de alquiler, dependiendo de las condiciones que finalmente se pactasen con la empresa concesionaria.

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Para el Ayuntamiento, que a mediados de febrero abrió un plazo de dos meses para que empresas interesadas en asumir la obra y la gestión del parking presentasen sus estudios de viabilidad, la infraestructura forma parte de una estrategia más amplia de revitalización del Antiguo. El gobierno local sostiene que la falta de estacionamiento es uno de los problemas históricos de la zona y confía en que un nuevo aparcamiento ayude a dinamizar la actividad comercial y hostelera.