Una gran gala para los treinta años de la Escuela de Música de Oviedo
Alumnos, antiguos estudiantes y profesores fueron los protagonistas del concierto
La Escuela Municipal de Música María Teresa Pérez Prieto celebró en la tarde de ayer, en el teatro Campoamor, una gran gala para conmemorar su trigésimo aniversario. Los alumnos protagonizaron un emotivo evento a través de recorrido por las distintas etapas de la escuela, reuniendo a alumnado, antiguos estudiantes y profesorado.
Actualmente, el centro cuenta con medio millar de inscritos y veinticuatro profesores. Ediles de todos los grupos municipales acompañaron a los músicos y sus familias. Entre ellos, estuvo el concejal de Educación, José Ramón Prado, así como la edil delegada del ramo, Lourdes García.
También estuvieron presentes las antiguas representantes de esta cartera Yolanda Vidal y Conchita García. Las actividades de celebración continuarán a lo largo de las próximas semanas siendo uno de los puntos centrales será el 18 de junio cuando la plaza de Porlier se transformará en un gran escenario con todo tipo de músicos.
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