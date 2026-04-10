IU solicita al equipo de gobierno de Oviedo una marquesina para La Tenderina

IU-Convocatoria por Oviedo instó este viernes al equipo de gobierno municipal a atender la reivindicación vecinal para instalar una marquesina en una parada del TUA en el barrio de La Tenderina, situada en la calle Alonso de Proaza. La formación respalda la petición trasladada por la asociación vecinal, que reclama mejorar las condiciones de espera en un punto muy utilizado por los residentes.

Desde el grupo municipal destacan que se trata de una actuación sencilla pero con impacto directo en el día a día del barrio. "No estamos ante una gran obra, sino ante una actuación sencilla que puede mejorar mucho la vida cotidiana de la gente", señaló el concejal Alejandro Suárez, quien también apeló a la necesidad de reforzar un transporte público más digno y accesible.

La coalición incide en que esta parada es especialmente relevante por su conexión con el HUCA y por el elevado número de usuarios que la utilizan a diario. La instalación de la marquesina permitiría mejorar de forma notable las condiciones de espera, especialmente en días de lluvia o meteorología adversa, algo habitual en la ciudad.

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Por todo ello, IU-Convocatoria por Oviedo reclama al equipo de gobierno que actúe "con la mayor celeridad posible" para dar respuesta a una demanda vecinal que considera "justa y necesaria", al tiempo que subraya la importancia de escuchar a los barrios y atender sus necesidades cotidianas.