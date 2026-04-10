La moda asturiana desfila en Oviedo en una nueva cita de la Fashion Week

La Asturias Fashion Week regresa el próximo miércoles al Teatro Filarmónica de Oviedo con una nueva edición que refuerza el papel de la ciudad como escaparate del talento creativo vinculado al sector de la moda. El evento, impulsado con la colaboración del Ayuntamiento, se celebrará el 15 de abril a las 19.30 horas con entrada libre hasta completar aforo, en una cita que aspira a consolidarse dentro del calendario de la capital asturiana.

Sobre la pasarela se darán cita firmas como Kiss Moda Mujer, Elakokette Diseño en Baño, Maximina Moda Mujer, 7 Colores Moda Infantil, Gales Moda Hombre y Marian Moda y Complementos, en una propuesta que combina distintos estilos y públicos. El desfile contará además con la participación de Yenny Stilistas, encargada de la peluquería, y Fyora Clinic, responsable del maquillaje.

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, destacó la relevancia de este tipo de iniciativas para la ciudad. "Oviedo mantiene una relación muy estrecha con la moda, con el comercio y con ese gusto por la calidad y el detalle que forma parte de la personalidad de la ciudad", señaló, subrayando además que este tipo de citas "contribuyen a visibilizar el talento que tenemos cerca y a proyectar una imagen moderna y atractiva".

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Desde el Ayuntamiento inciden en que la Asturias Fashion Week no solo tiene un componente cultural, sino también económico, al servir de impulso para el comercio local y los profesionales del sector. En este sentido, González añadió que "seguimos respaldando iniciativas que ayudan a dinamizar la ciudad y generan oportunidades para sectores con gran potencial", en una apuesta por consolidar Oviedo como un entorno favorable para la creatividad, el emprendimiento y la moda asturiana.