El parking de Oviedo que agota sus días para completar su venta: 150 plazas ya están comprometidas

El proceso de venta del parking ya ha recibido 150 solicitudes para las 421 plazas ofertadas. Así lo remarcó el primer teniente de alcalde, Mario Arias, quien recordó que el proceso para pujar finalizará el jueves a las 23.59 de la noche. «Con este proceso damos respuesta al compromiso que nos habíamos fijado con los vecinos de Ciudad Naranco para mejorar las opciones de aparcamiento en el barrio».

En la subasta solo pueden participar residentes o trabajadores de la zona y el equipo de gobierno liderado por Alfredo Canteli ha fijado varias restricciones como que cada vecino puede optar a una plaza y son dos de máximo por vivienda.

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«La respuesta que está dando el barrio con las solicitudes ya cursadas nos parece positiva y queremos recordar y animar a todos los interesados a participar en este proceso y a hacer uso de las herramientas de asesoramiento y apoyo que hemos puesto a su disposición desde el Ayuntamiento», concluyó Mario Arias.