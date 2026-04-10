De sanatorio al primer Museo de la Filosofía en español: la radical transformación en Oviedo del hospital en el que nació la Reina Letizia y Carmen Polo

De hospital a museo. Esa es la radical transformación que vivirá en Oviedo el antiguo Sanatorio Quirúrgico de Asturias, renombrado años más tarde como Sanatorio Miñor, en el que nacieron la Reina Letizia y Carmen Polo, mujer del dictador Francisco Franco. El Ayuntamiento y la Fundación Gustavo Bueno, entidad que ocupa en la actualidad el edificio, han acercado posiciones y están cada vez más cerca de llegar a un acuerdo sobre la cesión de lo que un día fue un hospital. Se trata de una chalé señorial, que se terminó de construir en 1913 y que desde 1923 ocupó el sanatorio.

El Ayuntamiento de Oviedo está dispuesto a rehabilitar el edificio, en un estado "manifiestamente alarmante", y la Fundación no se opone a asumir los gastos corrientes –agua, electricidad y teléfono, de los que ya pagaba una parte– y a mantener su actividad. Pero la entidad de Gustavo Bueno no se queda ahí: propone ampliar su labor con la creación del primer Museo de la Filosofía en español (MUFES).

Salas de exposiciones temporales

Gustavo Bueno Sánchez, director de la Fundación que custodia y difunde el legado filosófico de su padre, plantea el Museo como un espacio abierto a los visitantes, con salas de exposiciones temporales, de carácter histórico, bibliográfico y pedagógico. Se les ofrecerá una visita a la institución, además de acceso a los materiales que se conservan en ella y a sus recursos audiovisuales e informáticos.

Un edificio con claros signos de deterioro

El edificio lleva años sufriendo un gran deterioro. En 2024, el servicio municipal de Gestión de Patrimonio del Ayuntamiento lo confirmó. Los problemas se concentran, sobre todo, en la planta superior por las filtraciones de agua de lluvia a través de la cubierta y por la suciedad de los canalones. Sufren también importantes deterioros las vidrieras de los ventanales, las carpinterías y los revestimientos. Y hay riesgo de incendio por la acumulación de libros y documentos.

Ante esta situación, los técnicos municipales vieron necesario revisar el acuerdo de cesión del edificio a la Fundación Gustavo Bueno, formalizado en 1998 por un periodo de 50 años, y llevar a cabo obras.

El antiguo Sanatorio Quirúrgico de Oviedo, cuando era un chalet / Fundación Gustavo Bueno

Una de las primeras casas a las afueras

El edificio, ubicado en la Plaza Gustavo Bueno, fue diseñado por el arquitecto Julio Galán Carvajal. Se construyó entre 1912 y 1913 como chalet para don José María Vázquez. Fue una de las primeras casas erigidas a las afueras de la ciudad. Diez años después la casa fue adquirida, y poco después ampliada con nuevos pabellones, para albergar el Sanatorio Quirúrgico Asturias, impulsado por los doctores Carlos López Fanjul, Pedro Miñor Rivas, Julián Clavería y Francisco Martínez.