La Universidad Alfonso X agiliza su aterrizaje en Oviedo: obras, planes para los nuevos estudios, admisión de alumnos y contratación de personal

La Universidad Alfonso X el Sabio iniciará su andadura académica en septiembre en la planta intermedia de la antigua galería comercial del Calatrava con los grados de Medicina y Enfermería. En paralelo, estudia la implantación de Farmacia para el siguiente curso, en septiembre de 2027, a la espera de lo que suceda con Odontología, que será el cuarto grado previsto en Oviedo. Quedan cinco meses para que los primeros trescientos estudiantes estrenen la única sede de la institución en el norte de España y los trabajos son frenéticos en el edificio. También suma nombres el organigrama local del centro tras el anuncio del bilbaíno Jaime Algorta como director, mientras la entidad inicia el proceso de selección de su alumnado, que en las próximas semanas serán sometidos a diferentes pruebas específicas antes de cerrar su matriculación. Las tasas de las matrículas serán idénticas a las de este curso.

El desembarco de la entidad en Oviedo supondrá un motor económico y de generación de empleo para Buenavista. Su llegada arroja una inversión de 30 millones de euros –13 de ellos en obra civil– y empleará a 246 personas, repartidos entre 210 profesores y 36 trabajadores no docentes, una vez que estén implantados todos los estudios. La Alfonso X comenzará su andadura con Medicina y Enfermería para dar respuesta a la alta demanda de la formación sanitaria en Asturias. También se espera que entre su alumnado haya residentes de las comunidades autónomas limítrofes. La entidad ya estudia que Farmacia sea la siguiente especialidad en aterrizar en Oviedo y se evitará que los asturianos se tengan que desplazar a otras ciudades vecinas para formarse. El listado de grados se completará con Odontología así como los cinco másteres: Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia; Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada y Salud Pública y One Health.

Esta importante actividad académica permitirá la reapertura de la antigua galería comercial, cerrada a cal y canto desde hace siete años. Los operarios de la Constructora San José llevan más de dos meses empleándose a fondo para el derribo de las veintitrés tiendas y demás servicios. La explanada que da acceso a esta parte del edificio permanece vallada y con varios contenedores industriales donde los operarios tiran todos los desechos como materiales que no son necesarios para esta nueva etapa como las paredes de los probadores o los elementos de la maquinaria que ha quedado desfasada o no se utilizarán.

Después, comenzará la construcción de todas las estancias necesarias para la docencia. Al menos, dos terceras partes de la planta se destinarán a aulas. El resto tendrá otros usos asociados como despachos, salas de estudio, cafetería, espacios de esparcimiento y ocio destinado a los alumnos y el personal docente.

De forma paralela, la Alfonso X trabaja en la implantación de los estudios. Los viajes de la decana de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud, Aida Suárez, a la capital asturiana son constantes para organizar cada detalle. Para la búsqueda de personal se ha puesto en marcha una importante oferta de empleo con diversas posiciones. Entre ellas, los coordinadores de los grados de Medicina y Enfermería que se harán cargo de impartir los diferentes estudios. Vital será su coordinación sobre las prácticas clínicas y la relación con hospitales y diferentes centros sanitarios. Los alumnos de Medicina y Enfermería de la Universidad Alfonso X el Sabio aprenderán en el hospital de Vital Álvarez-Buylla, de Mieres, y en los centros de salud de Mieres Sur, Pola de Lena y Cabañaquinta.

También se busca a diferentes doctores en Medicina y Enfermería que contribuirán a la excelencia académica mediante la docencia, la actividad académica y la participación en la continua mejora de los programas lectivos. Las prácticas no solo serán externas. Se harán durante los diferentes cursos por los que se hará necesario la contratación de técnicos de laboratorio e informáticos. La oferta de empleo abarca a personal administrativo, especialistas para atender las necesidades de los estudiantes, y asesores comerciales que acompañarán a los futuros estudiantes durante todo el proceso de admisión. Ya se ha cerrado la oferta de empleo para el coordinador comercial.

De forma paralela, la Universidad ya prepara las pruebas de admisión para los alumnos. Los futuros médicos completarán dos pruebas tipo test para demostrar sus conocimientos: una de 30 preguntas de Biología y otra de 20 cuestiones de Química. Posteriormente, se realizará una entrevista personal. Un elemento clave en todo el proceso serán las calificaciones obtenidas en estudios anteriores. El grado de Medicina estará dirigido a estudiantes con título de Bachillerato, Formación Profesional o equivalentes que hayan superado la PAU.

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El proceso para los futuros enfermeros será diferente. Tras presentar la solicitud de admisión, deberán entregar toda la documentación requerida, incluidas las notas. Además, se someterán a una prueba de idiomas, un examen competencial y grabarán un vídeo en el que responderán a dos preguntas planteadas por la UAX. Una vez superadas todas estas pruebas, se les instará a reservar plaza antes de formalizar el pago de la matrícula. Toda esta operación permitirá el ingreso de 6,3 millones de euros en las arcas municipales hasta 2046.