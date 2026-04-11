El Alcalde se queja ante Barbón de la «parálisis» en el viejo HUCA y de que «hay mucho pendiente» en Oviedo

En una carpeta azul oscuro con el escudo de Oviedo, guarda Alfredo Canteli la lista de quejas que, hace ya un año, le planteó al presidente regional, Adrián Barbón, en su último cara a cara. El Alcalde visitó este martes de nuevo la sede de Presidencia sin haber podido tachar ninguna de las tareas pendientes del anterior encuentro. «Hay muchas cosas que no van como deberían», lamentó después de una hora y media de cara a cara, en una comparecencia pública que no encontró réplica en el presidente, pero sí, algo más tarde y a través de los medios oficiales, en el portavoz del Gobierno regional, Guillermo Peláez. Todavía dentro del edificio presidencial, en Suárez de la Riva, Canteli se mostró crítico con la «parálisis» en la parcela del viejo HUCA, «una situación que no puede seguir así»; reclamó además por la Ronda Norte y por la Agencia de Salud Pública, para la que pidió a Barbón que redoble la presión ante el Gobierno central y su posible ubicación en el Calatrava. A mediodía, Guillermo Peláez respondió que el Ejecutvio regional «no ha parado de trabajar» en el solar el antiguo hospital; pidió una vez más disculpas a los vecinos por los retrasos y pasó a enumerar las inversiones regionales en la capital asturiana.

«Barbón dice que tengo razón», desveló Canteli cuando desgranó su malestar por lo que sucede, o más bien lo que no sucede, en el Cristo. «Los edificios están destrozados, que tiren lo que haya que tirar y se recupere lo que se tiene que recuperar de una vez por todas», apremió. El Alcalde contó que Barbón se comprometió ­a que los derribos comenzaran a lo largo del verano, un extremo ya conocido y del que Canteli no pudo concretar el mes: «Es injustificable esta tardanza; nosotros llegamos en 2019 al Gobierno y, al poco tiempo, tuvimos una reunión con el Principado. Lo único que pedimos fue sacar la plaza de toros de la operación, desde entonces no se ha hecho nada. Tan solo ha habido robos que han provocado la destrucción del recinto. ¿Qué seguridad había? Algo está fallando», lamentó.

El Alcalde también mostró su preocupación por la creación del campus B de El Cristo y la falta de avances. «Si en el viejo HUCA no se hace algo y si en la Escuela de Minas se permite hacer lo que diga el Rector, no se soluciona el problema de los juzgados», sin espacio material ya en el barrio de Llamaquique. No le gusta que Ignacio Villverde hable del traslado de alumnos a Silicosis como algo que sucederá en un futuro cercano. «¿Cómo habla de una mudanza cuando el inmueble está semiderruido? Esto no lo explica nadie y yo no entiendo esta situación». Sí presumió del avance de la plaza de toros: «Las obras se iniciarán en el primer semestre del año que viene».

De la mano del Principado, los avances en el Cristo son más administrativos que visibles. La consejería de Hacienda trabaja en el modificado del contrato de derribo del Hospital General y sus edificios anexos, para incluir también los Hongos. El socialista Guillermo Peláez tiró de datos para certificar el papel del Principado en Oviedo: «El compromiso se demuestra con presupuesto y este año hay más de 63 millones incluidos en las cuentas. El colegio especial de Montecerrao se llevará 8 millones de euros; 600.000 euros para los centros de salud de La Manjoya y La Lila y 2,4 millones para el Hospital Monte Naranco. También la reforma para la creación del centro ELA de 3,4 millones y la residencia de Santa Teresa, 1,5 millones. Además, 14,8 millones la depuradora de Villaperi».

En su visita a Adrián Barbón, Alfredo Canteli trató de devolver a la actualidad el debate de la Ronda Norte. Fue en 2021 cuando el presidente regional se comprometió, dijo el Alcalde, a presionar al Estado para su construcción. «Oviedo necesita este acceso y él lo reconoció por aquel entonces. Hay que ir al Ministerio de Transportes, hay que ir donde haya que ir y yo lo apoyaré y acompañaré. Las elecciones están ahí y, o se mueve algo antes, o no se mueve». Y hablando de urnas, no se mostró muy preocupado por enfrentarlas. «Paso un poco de ellas, pero de lo que nunca paso es de Oviedo. Me despierto y me acuesto pensando siempre en la capital del Principado y son los ovetenses quienes dirán si quieren que siga o vuelva para casa», sentenció

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Al final, la comparecencia de Canteli se convirtió en un repaso a la actualidad municipal en el que aprovechó para asegurar que el precio de recompra del Calatrava estará amortizado «en tres o cuatro años» de rentas a las diferentes empresas e instituciones que se instalarán. El Alcalde concluyó con el aviso de que el proyecto de La Vega «está rondando» y que saldrá adelante pese a las quejas de la oposición socialista. «Quieren paralizar todo: la Vega, la Fábrica de Gas,... Todo lo que queremos hacer».