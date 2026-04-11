Desiderio Sastre, director ovetense de Bodegas Vilano, histórica referencia en la Ribera del Duero, cumplirá el año próximo siete décadas: «Los vinos blancos asturianos tienen un gran potencial»

Desiderio Sastre (Oviedo, 1965) lleva más de tres décadas ligado al mundo del vino, un sector al que llegó casi por casualidad y en el que ha desarrollado una sólida trayectoria internacional. Formado en comercio exterior y con experiencia en mercados como el alemán, vivió en primera línea el despegue de las denominaciones de origen españolas en los años 90. Desde 2001 está al frente de Bodegas Vilano, una de las referencias de la Ribera del Duero que está a punto de celebrar setenta años, y donde ha impulsado su transformación y crecimiento hasta situarla entre las principales bodegas de la denominación.

¿Dónde nace su vínculo con el vino?

En los años 80, casi de manera natural. Como estudiante, era habitual reunirse y compartir una comida acompañada de vino. Fue entonces cuando empecé a conocer las primeras referencias de la Ribera del Duero, una denominación que acababa de nacer y comenzaba a abrirse paso.

Y se especializó.

Mi entrada en el sector fue, en gran medida, fruto de una coincidencia con el momento que vivía el mercado. Tras formarme en comercio internacional y trabajar en Alemania en la promoción de empresas españolas, me tocó vivir de cerca el despegue de las denominaciones de origen. Había una gran demanda de acciones de promoción en el exterior y empecé a colaborar en ese ámbito.

¿Desde su experiencia considera que los vinos asturianos tienen potencial?

Los blancos tienen un gran potencial y es mayor que los tintos. Los tintos tienen unas muy buenas características pero no para largas crianzas de madera. Son unos vinos fantásticos para crianzas cortas con menos grado, más afrutados y un poquito más de acidez.

¿Alguna vez se le juzgó por venir de una comunidad como Asturias?

No, en absoluto. En el mundo del vino hay profesionales de muchísimas zonas, incluso de fuera de España. Nunca, en los más de treinta años que llevo en el sector, se me ha juzgado. Los asturianos tenemos muy buena reputación como gente seria, gente que trabaja bien y gente comprometida.

Háblenos de Bodegas Vilarino. ¿Qué le atrajo de esta empresa?

Llegué en un momento clave para la bodega. A comienzos de los años 2000 atravesaba un proceso de transformación y necesitaba redefinir su estrategia, tanto en producción como en desarrollo de marca. Me propusieron liderar ese cambio y vi una gran oportunidad para aplicar toda la experiencia acumulada en el sector. Era un proyecto con historia, pero también con mucho recorrido por delante.

Tiene 275 hectáreas propias.

Gestionar una bodega de estas características va mucho más allá de lo empresarial. Es una forma de vida profundamente ligada al campo y a la naturaleza. Cada año es distinto, condicionado por la climatología, y exige una atención constante. A eso se suma la necesidad de coordinar el trabajo en viñedo, la elaboración en bodega y la comercialización en mercados internacionales. Es un equilibrio continuo.

¿Siente presión por liderar un proyecto con tanta historia?

La presión es permanente. No solo por la responsabilidad de mantener el legado de la bodega, sino también por un entorno cada vez más complejo. Factores como las crisis internacionales, los cambios en los mercados o las fluctuaciones económicas afectan directamente al negocio. Todo eso obliga a estar muy atento y a tomar decisiones constantes para adaptarse a cada situación.

¿Cómo ha cambiado el consumidor de vino en estas décadas?

El cambio ha sido muy significativo. Antes predominaban vinos más potentes, con mayor graduación y presencia de madera. Hoy el consumidor busca perfiles más frescos, ligeros y equilibrados. También han cambiado los hábitos: se consume más por copas, en entornos informales, y han surgido nuevos públicos, como el femenino, que ha impulsado especialmente el crecimiento del vino blanco.

¿Apuestan por la tradición o creen en la innovación?

La tradición es parte de nuestra identidad y no se puede desligar de una bodega con tanta historia. Pero al mismo tiempo es imprescindible innovar. Hay que estar atentos a las tendencias del mercado y desarrollar nuevos productos y estilos. Eso implica trabajar con nuevas variedades, explorar diferentes técnicas de elaboración y adaptarse a lo que demanda el consumidor actual.

¿Tiene futuro el vino español?

Sin ninguna duda. Forma parte de nuestra cultura desde hace siglos y ha sabido adaptarse a lo largo del tiempo. Es cierto que el mercado está cambiando y que el consumo en volumen se reduce, pero también hay una mayor apuesta por la calidad. El sector cuenta hoy con más conocimiento, más tecnología y una mejor preparación para afrontar esos cambios.

¿Qué retos afronta el sector en los próximos años?

Noticias relacionadas

El principal reto es evolucionar hacia un modelo basado en el valor y no en el volumen. Ya no se trata de vender más, sino de vender mejor. Esto implica centrarse en la rentabilidad, en el posicionamiento y en ofrecer productos que realmente destaquen en el mercado. En este contexto, las bodegas tendrán que apostar por la diferenciación, la calidad y la construcción de marca. No basta con producir, hay que aportar identidad y generar valor percibido. Solo aquellas que logren posicionarse en ese sentido y adaptarse a los nuevos mercados tendrán garantizado su futuro. n