Las familias del colegio especial de Latores le piden a Educación que deje de "mentir" y reconozca que el centro está saturado

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Colegio de Educación Especial de Latores ha emitido un comunicado para denunciar la “grave situación” que atraviesa el centro y para reiterar que ya se encuentra saturado, en contra de lo defendido por la consejería de Educación. A estas críticas se suma el Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (SUATEA), que también alerta de un escenario “insostenible” en Latores y reclama soluciones inmediatas.

Los padres sostienen que el colegio ha superado su capacidad real. Explican que, en la reunión mantenida este viernes con la consejera, Eva Ledo, se les trasladó que el límite recomendado actual es de unas 200 plazas, una cifra que ya se ha rebasado. “Hay ya 202 alumnos matriculados actualmente, lo cual confirma la saturación del colegio: no caben más alumnos, hay aulas diminutas y sin espacios comunes”, señalan desde la AMPA. "No más mentiras, respeto y apoyo a la educación especial", exigen.

La asociación rechaza que la Administración utilice como referencia "un documento de 1976" para fijar la capacidad del centro y critica la falta de actuaciones efectivas durante años. “¿Como se puede utilizar como argumento un documento que menciona un colegio para niños subnormales?", critica. "Llevamos años con buenas palabras, pero sin compromisos que redunden en mejoras reales para el colegio. Necesitamos hechos, no palabras”, subrayan.

Los padres describen unas condiciones que consideran “inaceptables”, con problemas estructurales y de mantenimiento. Entre ellos, destacan el calor registrado en las aulas a consecuencia de la rotura de los toldos —con temperaturas de hasta 29 grados en los últimos días—, la falta de sistemas adecuados contra incendios o el uso prolongado "soluciones provisionales que no resuelven el problema de fondo". Los padres reclaman un cronograma de actuaciones inmediatas, una reforma integral del centro y garantías sobre la ejecución del nuevo colegio de Montecerrao.

En paralelo, el sindicato SUATEA ha denunciado también la situación del centro, que considera “claramente inadecuada” para garantizar una educación de calidad. “La masificación del alumnado, con ratios elevadas y aulas que llegan a albergar hasta 8 estudiantes en espacios no preparados para ello”, apunta el sindicato entre las principales deficiencias detectadas.

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SUATEA alerta además del uso de espacios no diseñados como aulas, la división mediante tabiques provisionales con mala ventilación y luminosidad, así como problemas de organización derivados de la falta de espacio. “Esta situación evidencia una planificación educativa deficiente y una falta de inversión sostenida en infraestructuras escolares públicas”, señala el sindicato, que también denuncia la saturación en accesos, con más de 20 autobuses en el recinto, y la necesidad de organizar servicios como comedor o recreo en turnos.