El gijonés Nestor López se lleva el XII Concurso de Pintura Rápida de Oviedo en la categoría de profesionales

La imagen de unos hórreos de la localidad de Sariego plasmados en un lienzo con la técnica de la acuarela le sirvió ayer al gijonés Néstor López para llevarse el XII Concurso de Pintura Rápida de la ciudad en la categoría de profesionales, un certamen que en esta ocasión se celebró en la plaza Trascorrales en el marco de la candidatura de Oviedo a Ciudad Europea de la Cultura. La vencedora en la categoría juvenil fue Elsa Bascones y el premio en el apartado de aficionados se lo llevó Allegra Sánchez.

«La verdad es que en este concurso hay mucho nivel, hay pintores que han ganado ya muchos certámenes de este tipo», decía Néstor López mientras trabajaba en su obra, antes de saber que iba a ser el elegido por el jurado para convertirse en el vencedor en su categoría. Tampoco es el primero que se lleva el gijonés. «No es que se pueda vivir sólo de esto, pero si participas en muchos concursos y consigues buenos resultados supone un buen plus para nuestra economía. No obstante, nosotros estamos aquí porque nos gusta, porque hacemos amigos y porque nos lo pasamos bien», reconoce el ganador.

No en vano, Nestor López se fue a casa con un premio de mil euros. La vencedora el la categoría de aficionados, Allegra Sánchez, recibió seiscientos y la primera clasificada en el apartado de juveniles –pintores desde los 12 hasta los 17 años– consiguió trescientos.

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En total fueron 43 pintores los que participaron en el concurso celebrado en la plaza de Trascorrales. Entre ellos estaba el ovetense Daniel Izquierdo, que se proclamó vencedor del certamen hace tres años. «La verdad es que se está muy a gusto pintando en casa», asegura. n