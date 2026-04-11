La labor de dos ingenieros de Oviedo para luchar contra el bullying: "Damos voz a los niños que no exteriorizan lo que sienten"

De las aulas de la Universidad de Oviedo a convertirse en un referente nacional en innovación social aplicada a la tecnología. Ese es el camino recorrido por Yoni Blanco y Félix Trespalacios, dos ingenieros ovetenses que han logrado situar su proyecto en el mapa gracias a una propuesta que combina ingeniería de datos y psicología infantil. Su empresa, Kanjo Emotion, acaba de ser reconocida en los Premios Nacionales de Ingeniería Informática, un galardón que pone en valor iniciativas con impacto real en la sociedad.

Ambos coincidieron en las aulas de la universidad ovetense y, tras años trabajando en distintos puestos relacionados con los sectores tecnológicos —desde el bancario al farmacéutico—, decidieron dar un giro a su carrera. «Teníamos claro que queríamos emprender y hacerlo en algo con impacto social», explica Blanco . Así nació hace ocho años su proyecto, centrado en aplicar la ingeniería de datos al mundo de la infancia.

El germen de su iniciativa fue un trabajo conjunto con psicólogos especializados en intervención infantil. Durante los primeros años analizaron patrones emocionales en niños para desarrollar una herramienta capaz de detectar de forma temprana situaciones de riesgo. El resultado es una plataforma que recoge, de manera diaria, cómo se sienten los menores en entornos como colegios o espacios socioeducativos, generando un «radar emocional» que permite actuar con mayor rapidez .

El sistema permite identificar casos de malestar emocional o posibles situaciones de acoso mucho antes de lo habitual. Según explican, en España se tarda de media más de un año en detectar un caso de bullying, mientras que su tecnología puede hacerlo en apenas unas semanas . «Damos voz a los niños que no exteriorizan lo que sienten», señala Blanco.

El proyecto, que comenzó con pequeños pilotajes, ha ido creciendo hasta alcanzar a unos 50.000 niños de forma diaria en programas distribuidos por toda España, además de iniciativas en países como Perú y nuevos desarrollos en Marruecos .

El reconocimiento recibido ahora supone, para sus creadores, algo más que un premio. «Es importante porque viene del propio sector de la ingeniería», apunta Blanco, que valora especialmente el aval técnico que supone este galardón.

Lejos de detenerse, los ingenieros ovetenses ya trabajan en una nueva línea de desarrollo: «Kchild». Este proyecto nace tras años de experiencia sobre el terreno y busca dar un paso más en la protección de la infancia. A diferencia de su primera plataforma, concebida como una herramienta integral, «Kchild» se articula como un ecosistema de «microherramientas» diseñadas para facilitar la prevención y gestión de riesgos en entornos como colegios o clubes deportivos.

Entre estas soluciones se incluyen «canales de denuncia seguros y anónimos» adaptados a niños, sistemas de «mapeo automático de riesgos» dentro de los centros o herramientas para mejorar la coordinación en la respuesta ante situaciones sensibles . La idea, explican, es que cualquier institución pueda implantar en poco tiempo un sistema eficaz de «cuidado y protección» adaptado a su realidad.

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Algunas de estas herramientas ya están en funcionamiento en proyectos con miles de menores, lo que confirma la evolución de un modelo que combina tecnología, datos y sensibilidad social.