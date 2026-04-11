Miles de personas exigen que el Ayuntamiento dé carpetazo al parking del Campillín: "Nos oponemos a que se destruya un espacio esencial para la vida de nuestro barrio y de nuestra ciudad"

"El parque no se toca". Este fue el lema más escuchado en la manifestación organizada por la plataforma "El Campillín no se toca" que en la mañana de este sábado recorrió las calles del casco histórico para pedir que no se construya al parking del Campillín, unos planes que el equipo de gobierno de Alfredo Canteli ha paralizado hasta conseguir el mayor consenso de los vecinos, los hosteleros y los comerciantes de la zona. "Nos oponemos a que se destruya un espacio esencial para la vida de nuestro barrio y de nuestra ciudad", reclamó la portavoz Mercedes García durante la lectura del manifiesto de una concentración que reunió a más de mil personas según los datos aportados por la Policía Local. La organización elevó la cifra hasta los tres mil.

Muchos son los argumentos que los vecinos dan para evitar lo que ellos consideran la destrucción del parque. "Nos oponemos a la tala de árboles históricos, a la pérdida de zonas verdes, a eliminar espacios de juego para nuestros niños y a atraer más tráfico a un centro de Oviedo que debería ir reduciendo la presencia del automóvil en lugar de aumentarlo".

La manifestación para pedir la paralización del parking del Campillín. / Mario Canteli

También consideran que esta infraestructura pone "en juego" la calidad de vida de los vecinos del Antiguo. "Queremos una ciudad verde, moderna y sostenible. Un Oviedo que cuide y amplíe sus parques, un lugar de destruirlos. Le pedimos al Alcalde que mire a las ciudades avanzadas que apuestan por el transporte público y la movilidad sostenible. En definitiva, queremos un Oviedo con un corazón verde y no con un corazón de asfalto".

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De igual forma, recordaron que esa no es la primera vez que un equipo de gobierno intenta construir un parque en el Campillín. "Ya lo intentaron otros dos alcaldes y el movimiento vecinal impidió que pasara. Lanzamos un mensaje: habrá una tercera vez. Vamos a ganar porque el Campillín no se toca".