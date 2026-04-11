El PSOE alerta de la reducción de las zonas de juego para los niños: "No podemos seguir arrinconando a los más pequeños"
El PSOE insta al equipo de gobierno a crear nuevos entornos que combinen ocio, juego y actividad física, tras denunciar la pérdida de espacios lúdicos y deportivos en la ciudad
La concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara instó este sábado al equipo de gobierno a adoptar "medidas urgentes" para preservar los espacios abiertos destinados al juego infantil y a la práctica de actividad física. “No podemos seguir arrinconando a nuestros niños en los espacios públicos". Una declaración que justificó asegurando que los espacios destinados a los pequeños en parques y otras zonas al aire libre se han ido reduciendo al imponerse "restricciones como jugar con la pelota" tal y como pasa en la plaza del Fresno. “Estamos viendo cómo se reducen las oportunidades de juego para los menores, algo fundamental para su desarrollo”, criticó a través de una nota de prensa.
Sánchez Santa Bárbara asegura que los carbayones están preocupados "ante la transformación de zonas ajardinadas que anteriormente permitían un uso lúdico y deportivo, y en el que ahora se dificultan o impiden estas actividades con prohibiciones a través de la colocación de papeleras o bancos". "Hay que recordar que las zonas de juego infantil son lugares de ocio y, al mismo tiempo, entornos accesibles para la actividad física cotidiana. Su pérdida tiene consecuencias negativas en el desarrollo físico, emocional y social de los menores"
Por todo ello, el PSOE presento´un ruego en la Comisión Plenaria de Educación, Deportes, Cultura, Salud Pública y Consumo para que el equipo de gobierno impulse una planificación activa orientada no solo a conservar estos espacios, sino también a crear nuevos entornos que combinen ocio, juego y actividad física en condiciones seguras y accesibles.
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