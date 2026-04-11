La tertulia «más cañera» del Oviedo: «No está muerto el que pelea»

Quedan a diario a la hora del vermú para hacer un repaso de la actualidad futbolera del Oviedo y de lo que se tercie porque de sus mordaces comentarios no se libra Mbappé, ni Lamine Yamal ni siquiera Pogacar, pero los lunes son la tertulia «más cañera», y eso que la más reciente llegaba tras una de las contadas victorias de los azules en el ansiado retorno a Primera, ante el Sevilla. La mayoría cree que la permanencia pasa «por un milagro», pero defienden que «nunca ha muerto quien pelea» y se atreven a dar un consejo para el partido de esta tarde en Balaídos: «¿Viste como juega el Celta por dentro? Almada tenía que salir con tres centrales».

De casta le viene al galgo, ente los tertulianos figuran Luis Daniel Suárez «el Pixarru», uno de los nietos de la célebre seguidora oviedista; Tomás Castro, ex jugador del Real Oviedo, y Manuel Alonso, uno los jugadores que el Astur traspasó al Sporting en la misma operación que Joaquín, en los años setenta. En la alineación que se da cita en el Guillén también aparecen José Manuel Rodríguez, José Luis Luengo, Cholo Sousa, José María Feito, Justino Díaz y Avelino Cadavieco, prestos a meter baza; sobre la marcha se suman Juan Pérez y Juan Carlos Freijo, siempre bajo la atenta mirada del chigreru, Roli Fernández, que igual pone una caña que apostilla alguno de los comentarios, casi todos mordaces.

«El partido contra el Sevilla lo ganó un solo jugador. Viñas marcó un golazo y expulsó al defensa del Sevilla. Mucho me temo que será ‘el nueve’ de Uruguay en el Mundial», afirma Castro, tan contundente como cuando jugaba de defensa en el Oviedo, Tenerife, Palencia, Avilés Industrial o Calvo Sotelo. Primer corte, al quite, de Luis el Pixarru: «¿Qué, también conoces a los otros delanteros uruguayos? Pues yo sí, y están Luis Suárez, que está jugando la Champions, y Darwin Núñez?».

El chequeo de la jornada vuelve al partido del Oviedo, con careo, de nuevo, entre el nieto de la Pixarra y el exdefensa oviedista. «Claro, para ti el bueno fue Sibo, que es como jugar con uno menos», replica Castro. «Pues cuando marchó al banquillo no pasamos del medio del prao y hasta los diez minutos de la segundo cortó todos los balones. Y va a jugar el Mundial, con Ghana», sostiene Luis Daniel Suárez, 74 años de «ver mucho fútbol», genética de la Pixarra incluida.

La tertulia del Guillén, donde también hay peña azul que se desplaza a menudo para seguir al Oviedo, está lejos de lanzar las campanas al vuelo por la quinta victoria del curso cuando la Liga encara su recta final, con ocho partidos por delante. «Fue un desastre de partido», admiten todos. «Calvo, de lo mejor. Demostró que puede jugar de titular, sobre todo después de la que lió Costas en el partido anterior. De cabeza, las sacó todas», coinciden varios tertulianos, un consenso difícil de conseguir aunque todos sean oviedistas y todos madridistas, menos uno, Justino Díaz, la «oveja negra» del Barsa, al que más tarde le tocó defender a Lamine Yamal por su enfado en el Metropolitano. Pero todavía quedaba mucha tela por cortar del partido del Oviedo. Para empezar, Luis Daniel Suárez da un consejo al entrenador del Oviedo: «Contra el Celta tenía que jugar con tres centrales. ¿Tu viste jugar al Celta, cómo entran jugando por dentro? Y el que estuvo muy bien fue Vidal, que igual hizo su mejor partido de este año». Contraataque inmediato de Castro: «Si no llega a un balón, siempre va a destiempo».

Por alusiones, el Pixarru alza la voz. «¿Sabes quién no llega a un balón?, el tu amigo, Colombatto. Fonseca lleva tres telediarios en el Oviedo y ya demuestra que es mucho más jugador que Colombatto». Tampoco se libró del rapapolvo Ilyas Chaira. «No aguanta un partido entero, no le da el físico. Le dobló dos veces por su banda Rahim, que entraba solo, y o no lo vio, o no lo quiso ver, y luego en una de esas jugadas perdió el balón y casi nos cuesta gol al final», apunta Castro.También coincidencia general, esta vez no hay pique, como cuando sale en la animada charla el nombre de Fede Viñas. Aplauso general: «Vaya golazo que marcó. Lo que tienen que hacer es ponerle más balones a Viñas, solo le pusieron esa ymenudo cabezazo que metió en el córner. Pero iba muy bien el centro, enroscau».

Son atrevidos y osados, pero no tanto como para ver el vaso medio lleno cuando sale a colación la permanencia del Oviedo. «Hace falta un milagro», sentencia Justino Díaz, mientras José Manuel Rodríguez toma la palabra para lanzar un mensaje más optimista: «No está muerto el que pelea». Unas palabras que recuerdan el «Guillén o morir», que pinta una pared próxima al campo de Matalablima, donde juega el equipo del barrio. «La permanencia, como si nos toca aquí el cuponazo», aventura Luis Daniel Suárez. «Hay que ser realista», afirma otro tertuliano. Entonces Tomás Castro parece venirse arriba, sabedor, como futbolista que fue, de que al final de temporada una buena racha puede cambiarlo todo: «Mira, un empate en Vigo y luego dos victorias en los dos partidos seguidos en casa, con el Villarreal y el Elche, y cuidado».

Ven todo el fútbol que pueden, del de Avellaneda al de Santander, «que está como el Elche, ganó al Sporting de chiripa y el Andorra le medió seis», avisan. Y también el Avilés. «Babin ni saltó en el gol que les metieron, ni despegó». Llega el turno de hablar del Madrid. «Espera, mira que te traje, para que veas a Mbappé», dice el Pixarru mientras saca una lupa que le pasa a Castro, admirador a ultranza del francés que no vacila en proclamarlo como «el mejor jugador del mundo». El Pixarru salta de la silla: «Mentira, que yo vi mucho fútbol y entiendo. Ya no lleva a los defensas ni en velocidad». El que fuera defensa del Oviedo tira la toalla. «A ti no te gustaba Cristiano, ni Maradona».

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Por momentos sube el volumen de la tertulia, tanto que Menchu, tía de José Manuel Rodríguez y clienta, aconseja bajarlo, con una sonrisa y un beso al sobrino. La tregua dura poco. La comparación entre el ciclismo, a cuentas de lo que entrenan Pogacar o Neymar desata otra vez la hostilidades entre Castro y Suárez. «Ya te dijo un preparador físico que te entrenó a ti, Marcos Pons, que no tiene nada que ver un deporte de contacto como el fútbol con el ciclismo , no me cuentes noveles», espeta el nieto de la Pixarra que prosigue con su argumentario: «Si subió el Angliru un camarero en bici, con una bandeja en la mano, el Angliru, que salió en LA NUEVA ESPAÑA». Pero Castro no se queda atrás: «Ya que sa bes tanto, ¿sabes la potencia que desarrollaba Miguel Indurain en una bicicleta? Con esa potencia tenías tú luz gratis para todo el año».