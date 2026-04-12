La Capitalidad Cultural se hace fuerte con un acto abierto a todos los ovetenses: se celebrará en Kuivi Almacenes
El acto «Alderique amable» servirá para que Oviedo explique los retos que quedan hasta la decisión final, prevista para finales de año, tras la visita del jurado europeo a finales de noviembre o principios de diciembre
Oviedo continúa dando pasos firmes para ser Capital Europea de la Cultura 2031. El espacio Kuivi Almacenes acogerá el jueves, a las 20.00 horas, un acto titulado «Alderique amable». Será un encuentro abierto a todos los ciudadanos que quieran conocer este proyecto bajo el lema «amabilidá», resolver sus dudas y, sobre todo, a que hagan sus propuestas. Quedan ocho meses para saber si la ciudad será elegida. Hoy, se cumple un mes desde el paso a la segunda fase y el concejo compite contra Cáceres, Granada y Las Palmas de Gran Canaria.
En este contexto, la cita servirá para compartir con el tejido cultural, asociativo y con cualquier ciudadano el estado de la candidatura que ya se centra en el diseño de la programación cultural y dar respuesta los retos que quedan por delante hasta la decisión final que se anunciará a finales de año. Se espera que los asistentes aporten ideas y hagan todas las preguntas que consideres oportunas. Como cierre, la jornada contará a partir de las 21.30 horas con un concierto de Elena del Frade, que pondrá el broche musical con su propuesta de pop enérgico y bailable.
La candidatura entra en una fase decisiva. El equipo tiene muy claro cuáles son las debilidades del trabajo hecho hasta ahora. Convertirlas en fortalezas es uno de los retos en los que ya están trabajando. Sumamente importantes serán las conclusiones del jurado que juzgó al equipo en Madrid hace un mes. La previsión que maneja la presidenta del jurado, Tanja Mlaker, es que el documento será publicado en la página del Ministerio de Cultura y de las instituciones europeas. Será como un vademécum para los miembros de la Capitalidad. Todas las peticiones deberán ser atendidas para lograr la victoria final.
Mayo es uno de los meses más importantes para las instituciones comunitarias. El día 9 se celebra el Día de Europa. Entre finales de noviembre y principios de diciembre se espera la visita del jurado a Oviedo para conocer todas las fortalezas. Después, habrá una nueva entrevista con el jurado.
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