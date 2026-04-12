La cuenta atrás para los cortes de la A-66 a la altura de Oviedo ha comenzado: los operarios empiezan a trabajar el lunes
Las restricciones de tráfico durarán dos semanas para realizar mejoras en la autovía
La entrada a la ciudad por la Ronda Sur estará cortada durante dos semanas por las noches. El Ministerio de Transportes cerrará el ramal que une la autovía con la glorieta de Fozaneldi desde la madrugada de este lunes con motivo de los trabajos que se desarrollarán para el mantenimiento de la vegetación y del arbolado en los márgenes de la vía.
Las restricciones serán en diferentes horarios según el día de la semana. Los operarios contratados por el Estado trabajarán los lunes desde las 0.00 hasta las 6.00 horas. El resto de días laborables de la semana, de martes a viernes, las restricciones comenzarán una hora antes. Es decir, a las 23.00 horas. Esta actuación forma parte de los diferentes trabajos que está realizando el Ministerio para la conservación y el mantenimiento en carreteras de la región.
Los conductores podrán acceder a la ciudad a través de la salida 31 que da acceso a la plaza de Castilla y, si pretenden llegar a la zona de la Ronda Sur o a barrios como Santo Domingo o Villafría, podrán hacerlo desandando el camino por Muñoz Degrain. Otra opción para entrar a la capital asturiana es el Bulevar de Santullano, desde donde se puede acceder a la Ronda Sur a través de la rotonda de Santullano y La Tenderina. Un último acceso a la ciudad podría hacerse a través de la rotonda de Piedramuelle, junto a La Pixarra.
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