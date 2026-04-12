Un homenaje «con cariño e ilusión» en Oviedo para El Ángel de Javi, el niño con una enfermedad rara
La asociación Día de Galicia en Asturias nombra al pequeño de ocho años con síndrome de NEDAMSS como socio de honor
La asociación Día de Galicia en Asturias, presidida por Manuel Fernández Quevedo, rindió este domingo un homenaje a Javi Gómez Piera, el niño de ocho años al que le fue diagnosticado un raro síndrome, llamado NEDAMSS, que le afecta poco a poco al habla, a la movilidad y a la respiración. El acto tuvo lugar en la sala de cámara del Auditorio, que se llenó para la ocasión.
Fernández Quevedo resaltó que lleva a cabo «este acto con todo nuestro cariño e ilusión y esperamos que con nuestra aportación se pueda lograr el dinero necesario» para lograr la terapia génica que puede darle una esperanza. Para ello, la familia busca recaudar 1,5 millones de dólares.
Después, Fernández Quevedo le entregó el diploma que le nombra socio de honor y la medalla de la entidad. «Gracias porque con estos actos nos dais fuerza. El ejército de Javi está formado por un montón de personas que dais lo mejor de vosotros mismos. Gracias por el cariño que nos dais siempre», concluyó su madre, Ana Piera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nacen diez pastores del osu en un parto clave para salvar la única raza de perro asturiana: 'Son increíbles
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás
- Atención conductores: la autopista A-66 permanecerá cortada durante dos semanas a su paso por Oviedo
- ArcelorMittal aprovecha el 'boom' de la Defensa: los nuevos buques de la Armada Española se fabricarán con acero asturiano
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- En el concejo de Asturias con menos mujeres: 'En mi pueblo viven mi marido y tres solteros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Capgemini, con un millar de empleos en Langreo, anuncia plan de despidos en su plantilla en España por el impacto de la Inteligencia Artificial