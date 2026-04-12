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Un homenaje «con cariño e ilusión» en Oviedo para El Ángel de Javi, el niño con una enfermedad rara

La asociación Día de Galicia en Asturias nombra al pequeño de ocho años con síndrome de NEDAMSS como socio de honor

El homenaje a El Ángel de Javi.

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El homenaje a El Ángel de Javi. / Mario Canteli

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

La asociación Día de Galicia en Asturias, presidida por Manuel Fernández Quevedo, rindió este domingo un homenaje a Javi Gómez Piera, el niño de ocho años al que le fue diagnosticado un raro síndrome, llamado NEDAMSS, que le afecta poco a poco al habla, a la movilidad y a la respiración. El acto tuvo lugar en la sala de cámara del Auditorio, que se llenó para la ocasión.

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Fernández Quevedo resaltó que lleva a cabo «este acto con todo nuestro cariño e ilusión y esperamos que con nuestra aportación se pueda lograr el dinero necesario» para lograr la terapia génica que puede darle una esperanza. Para ello, la familia busca recaudar 1,5 millones de dólares.

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Después, Fernández Quevedo le entregó el diploma que le nombra socio de honor y la medalla de la entidad. «Gracias porque con estos actos nos dais fuerza. El ejército de Javi está formado por un montón de personas que dais lo mejor de vosotros mismos. Gracias por el cariño que nos dais siempre», concluyó su madre, Ana Piera.

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