La marca referente de la moda que acaba de abrir su puertas en el centro de Oviedo: "Seguimos sumando tiendas"

Las amantes de la ropa de la marca Bimani ya pueden ver sus diseños en Oviedo. La firma acaba de abrir una nueva tienda en el número 44 de la calle Uría, en el local que ocupó hasta hace unos meses Claires. Justo enfrente de El Corte Inglés. Esta marca fue creada por la empresaria Laura Corsini en 2012. El nacimiento fue de forma casi casual. La madrileña diseñó una blusa que fue todo un éxito. Tenía todos los elementos que busca una compradora: era una prenda versátil, favorecedora y fácil de combinar. Aquella pieza se convirtió en su seña de identidad e impulsó la creación de esta tienda que en sus orígenes se llamó Biombo 13. Más tarde, pasó a denominarse Bimani.

Desde la marca destacan que con esta apertura "seguimos sumando tiendas". Su crecimiento por España ha sido constante. Tiene establecimientos en Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, Murcia, Pozuelo de Alarcón, Bilbao, Vigo, Zaragoza, Sevilla y Santander. Ahora, se ha sumado Oviedo. "Dicen que abrir otra tienda en 2026 es de valientes o de gente que claramente aún tiene mucho que aprender. Somos lo segundo".

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Sus prendas son sumamente apreciadas. Entre ellas, elegantes vestidos, trajes, punto y prendas de invitada. Su apuesta es por una producción cuidada, con diseño propio y una estética sofisticada y minimalista. También son sumamente demandados sus zapatos.