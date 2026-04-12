Masymas reúne a 400 empleados en Oviedo en un acto con Fernando Romay y Dani Delacámara: "Esta jornada es un reconocimiento a vuestro trabajo diario"

Supermercados Masymas (Hijos de Luis Rodríguez) celebro´este domingo en el Palacio de Congresos y Exposiciones Ciudad de Oviedo la segunda edición de su Encuentro de Bienestar Corporativo que este año se ha desarrollado bajo el título “A 2,13 de la cámara”. Un evento que ha reunido a cerca de 400 empleados de la compañía procedentes de distintos puntos de Asturias. Impulsado por el área de Bienestar Corporativo, esta actividad tiene por objetivo poner en valor a las personas que forman parte de la entidad, reforzar la motivación de los equipos y consolidar una cultura corporativa basada en la cercanía, el compromiso y el trabajo en equipo.

Durante la apertura del acto, la consejera delegada, Eva Rodríguez, destacó el papel clave del equipo humano en la trayectoria de la empresa. "A lo largo de todos estos años hemos afrontado muchos retos y, si hoy estamos aquí, es gracias a la ayuda, el esfuerzo y la dedicación de todas las personas que formáis parte de Masymas", subrayó. La consejera delegada quiso también poner en valor la importancia de este tipo de encuentros: "Esta jornada es un reconocimiento a vuestro trabajo diario y una oportunidad para compartir, desconectar y seguir fortaleciendo los lazos que nos unen como equipo".

El evento contó con la participación del exjugador de baloncesto Fernando Romay y del humorista Dani Delacámara, quienes centraron sus intervenciones en el valor del trabajo en equipo, la diversidad y el papel del humor como herramienta para afrontar el día a día y reducir el estrés. El nombre del encuentro hace referencia a la altura de Romay —2,13 metros— y al apellido del humorista, en una propuesta que combina inspiración y entretenimiento como vía para fortalecer el clima laboral.

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Con iniciativas como esta, Supermercados Masymas refuerza su posicionamiento como empleador de referencia y su apuesta por el bienestar de las personas, factores clave para la atracción y retención del talento. La compañía está reconocida por Forbes entre las cien mejores empresas para trabajar en España, lo que consolida su posición como uno de los empleadores más atractivos del sector. La jornada concluyó con un espacio de convivencia entre los asistentes.