El PSOE exige que se dé carpetazo definitivo al nuevo aparcamiento de Oviedo: "La ciudadanía dice alto y claro que no quiere este proyecto"

El portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, anunció este domingo que pedirá la inmediata retirada del procedimiento de contratación del paring del Campillín. “Es hora de dar carpetazo al trámite de audiencia para los estudios de viabilidad para la construcción del aparcamiento y dejar de lado y no tomar en consideración cualquier propuesta que se haya presentado ya”. Así lo pidió en una nota de prensa en la que la que destacó que el clamor vecinal de la manifestación del sábado “deja claro que la ciudadanía de Oviedo ha dicho alto y claro que no quiere este proyecto".

De igual forma, subraya que el aparcamiento en El Campillín “es una iniciativa del equipo de gobierno de Alfredo Canteli que cuenta con un rechazo mayoritario entre vecinos y comerciantes de toda la zona”, y advirtió de que “no se puede imponer una actuación de este calibre" sin consenso. "La protesta demuestra que las mentiras del equipo de gobierno no han engañado a la ciudadanía ovetense y el proyecto ni contempla plazas reservadas para residentes, ni responde a las necesidades reales del barrio”.

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En este sentido, advirtió de que la actuación “supondrá la destrucción de aproximadamente el 20% de la superficie del parque y la desaparición de en torno al 30% del arbolado existente”.