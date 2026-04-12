Los usos de la nueva pista de atletismo de Oviedo: deportistas de éxito, pruebas nacionales e internacionales y salas para los vecinos

Las pistas de atletismo de Ciudad Naranco se convertirán en un gran polideportivo que compatibilizará las competiciones nacionales e internacionales con actividades deportivas destinadas a los vecinos. Así lo detalló el concejal de Gestión Urbanística, Nacho Cuesta, que acepta las demandas de los residentes en la fase inicial de construcción del pabellón. La ejecución de la obra va a un ritmo vertiginoso en este año en el que Oviedo es Ciudad Europea del Deporte. Se trata de la segunda inversión más cuantiosa del siglo en Oviedo, con 24,6 millones de euros, solo superado para el Palacio de los Deportes.

El objetivo del Ayuntamiento es replicar con este pabellón ubicado en la falda del Naranco el modelo puesto en marcha hace un año en el edificio diseñado originariamente por Idelfonso Sánchez del Río, en Ventanielles, donde se combinará el uso deportivo profesional con la con el deporte amateur. La nueva pista tendrá siete calles, un ancho que solo ofrece hoy en día Salamanca. El proyecto carbayón es más ambicioso porque llegará hasta los tres mil espectadores, mil más que los de la ciudad charra. En el interior del anillo habrá instalaciones especializadas para el lanzamiento de peso, salto de altura, salto de longitud y triple salto y salto con pértiga. A lo largo de la temporada atlética las competiciones se sucederán con deportistas de todas las edades y el resto de meses del año será para uso vecinal. Para ello, se instalarán dos grandes separadores, que permitirán dividir en tres la estancia.

Los fondos y los laterales tendrán una actividad constante. En la parte izquierda se ubicarán zonas comunes donde estarán los vestuarios que contarán con duchas y taquillas que utilizará cualquier usuario. También desplegarán sus servicios los fisioterapeutas en salas que se destinarán para su actividad. En el resto del pabellón se ubicará el gimnasio con todo tipo de maquinaria de última tecnología y habrá salas específicas para pilates y otro tipo de deportes. El acceso a estas instalaciones será idéntico al del resto de polideportivos del concejo con el abono deportivo. «Nos comprometidos durante la campaña electoral a las elecciones municipales de 2023 a que estas pistas acogerán competiciones nacionales e internacionales y al mismo tiempo darán servicio a los clubes de nuestro municipio, pero también estarán permanentemente abiertas para los vecinos de Ciudad Naranco», especificó Cuesta

Los colectivos de residentes reclamaban que las pistas de atletismo tuvieran otros usos dotacionales al margen de los profesionales. Incluso han llevado este asunto hasta la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA).

Mientras tanto, continúan las complejas obras para la construcción de la pista de atletismo. Los trabajos comenzaron en los últimos compases del pasado año y continúan con las arduas labores de excavación. Recientemente, los operarios de Vías y Construcciones han empezado a realizar las cimentaciones y a levantar los muros del futuro pabellón. El ritmo de trabajo aumentará con la llegada del buen tiempo y el plazo de ejecución es de diecinueve meses.

Además, la apuesta por el deporte en Ciudad Naranco aumentará con una moderna cancha deportiva en la plaza de Juan Pablo II –conocida por los vecinos como plaza del Papa– que acaba de aumentar gracias a las labores de urbanización acometidas por la constructora la ovetense Fomex y la canguesa Proinfer antes de la construcción de cuatro edificios que acogerán a doscientos nuevos vecinos. Estas nuevas instalaciones estarán junto al parque infantil y tendrá unas dimensiones de 450 metros cuadrados. «Este es el espacio nos lo solicitaron los residentes y renunciamos a la construcción de la cancha que iba a ir en la misma parcela que el pabellón de atletismo de Ciudad Naranco», adelantó el teniente de alcalde Cuesta. El Ayuntamiento ya lo tenía todo organizado para estas instalaciones que tenían previsto salir a licitación por 1,7 millones de euros. Sin embargo, los vecinos consideraron que no era suficiente y el equipo de gobierno ha escuchado sus peticiones.

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Cuando todo esté finalizado, Ciudad Naranco habrá conseguido incrementar de forma considerable sus instalacionesdeportivas tras años pidiendo tener las mismas instalaciones que otros barrios de la capital asturiana. El primer gran paso fue la apertura de un gran gimnasio privado donde en su día estuvo el campo de fútbol del colegio Loyola y la directiva del centro educativo ha construido unas nuevas instalaciones para las diferentes competiciones.