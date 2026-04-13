Un alumno ovetense, medalla de plata en la Olimpiada informática española y mejor clasificado de la ESO

El ovetense Jaime Martínez Torrente, estudiante del colegio San Ignacio, se alzó con la medalla de plata en la Olimpiada informática española y fue el mejor clasificado de ESO (Educación Secundaria Obligatoria) de todos los participantes. Ya el pasado año había logrado la medalla de bronce en la prueba nacional y también en la Iberoamericana. Esta es su tercera participación en la competición que reúne a los estudiantes de ESO y Bachillerato clasificados en los certámenes autonómicos y podría sumar otras dos. Jaime Martínez, que cursa 4.º de ESO, tiene entre sus objetivos, afirma, «presentarme los dos próximos años».

Tras un bronce y una plata en la Olimpiada informática española al alumno del colegio San Ignacio le gustaría, destaca, «conseguir un oro», reservado para los cuatro primeros clasificados, y participar en los certámenes internacionales. En Valladolid, en las pruebas celebradas en la Escuela de Ingeniería Informática, concluyó en la octava posición.

«El nivel subió respecto al del año pasado», comenta el estudiante, que logró 515 puntos y ese doble galardón de la medalla de plata y la distinción como el representante de la ESO mejor clasificado de toda la Olimpiada. Los alumnos que lo precedieron en la clasificación cursan todos Bachillerato.

Los participantes de las diferentes comunidades autónomas en la competición dedicaron cada una de las dos jornadas cuatro horas a resolver los ejercicios de programación que planteó la organización, con diez problemas en total. Jaime Martínez, que quiere estudiar, en la Universidad, el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas, concibe estas olimpiadas como una forma de «superación, de mejorar».

Este excelente resultado en la competición nacional de informática viene acompañado de una dotación económica de 500 euros. «Los ahorraré», dice el estudiante del colegio San Ignacio, de 15 años, que ha recibido ya «numerosas felicitaciones» de familiares y amigos. Durante el curso participa en la formación que ponen en marcha los organizadores de las pruebas, ya que considera que es muy útil para «mejorar».

"Orgullosos"

Las olimpiadas permiten «conocer a mucha gente» que comparte la afición a la informática. La representación asturiana estuvo formada por Jaime Martínez y Sergio Fernández-Combarro, del colegio Palacio de Granda, tras ser los primeros clasificados en la fase regional disputada en Asturias entre el 14 y 21 de marzo, en las modalidades cadete y juvenil, respectivamente. Los dos estudiantes acudieron acompañados por José García Fanjul, decano del Colegio Oficial de Ingeniería Informática del Principado de Asturias y secretario del Consejo General de Ingeniería Informática.

«Estamos muy orgullosos de nuestros dos representantes en la Olimpiada nacional», indica García Fanjul, que animó a los dos alumnos a estudiar ingeniería informática. En la fase regional se ha apostado por una «modalidad de equipos y otra de robótica», manifiesta. La Olimpiada autonómica, que cumplió quince años, busca fomentar el interés del alumnado por la informática, además de impulsar las habilidades profesionales relacionadas con el sector, como la capacidad analítica, la resolución de problemas, el trabajo en equipo o la creatividad.