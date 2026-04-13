Los artistas de Oviedo ganan voz en la reforma del área de Cultura

Crear una comisión con expertos que asesore a los concejales sobre la programación cultural, agilizar los procedimientos y aumentar las competencias del presidente al desaparecer la comisión delegada. El consejo rector de la Fundación Municipal de Cultura aprobó en la mañana de este lunes el primer paso para la reforma de los estatutos para adaptarlos al Plan Estratégico Cultural de Oviedo y a la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031. Obtuvo los votos a favor de los concejales del PP, IU-Convocatoria por Oviedo y la edil no adscrita. Por su parte, el PSOE se abstuvo y Vox votó en contra.

El documento que regula la actividad del órgano municipal es de 2012 y se ha quedado anticuado. Fuentes de la concejalía del ramo, liderada por el concejal David Álvarez, destacan que era necesario incluir cambios para lograr una «mayor operatividad y agilidad en la gestión en los procedimientos» para la contratación de los espectáculos. También quieren contar con la voz del tejido cultural y local antes de la toma de decisiones, evaluar qué papel juegan los concejales no adscritos en la Fundación Municipal de Cultura, modificar el procedimiento para la selección del cargo de director y gerente y resolver aspectos adminsitrativos y jurídicos que no estaban contemplados.

Es por ello que el edil de Cultura solicitó la colaboración de todos los concejales en este procedimiento. Tras la aprobación de ayer, el seguimiento paso para la modificación será el debate de este asunto en la junta de gobierno y a continuación se abrirá un periodo de alegaciones para llevar este asunto al Pleno para su aprobación inicial. Después, se abrirá un nuevo periodo de alegaciones y de enmiendas de los grupos municipales y se aprobará de forma definitiva en el Pleno.

El PSOE justificó en la mañana de este lunes su abstención porque consideran que falta participación en este procedimiento que abarca la reforma del 65% de los estatutos. «Las cosas hay que hacerlas bien y con liderazgo político. Es algo que no está ocurriendo y si se hubiese un proceso para hacer estas aportaciones, estaríamos hablando de otra situación», reprochó el edil Javier Ballina.

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También trató este asunto la número 2 de Vox, Alejandra González Roque, quien acusó al PP de «volver a rendirse ante las políticas de izquierdas y de intentar avanzar en la imposición del asturiano». «Es inaceptable la falta de lealtad institucional y de comunicación por parte del equipo de gobierno porque en julio enviamos nuestras propuestas y no hemos tenido noticias hasta esta semana», criticó.