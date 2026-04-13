El Ayuntamiento de Oviedo abre el plazo para participar en la Feria del Libro 2026

La Feria del Libro de Oviedo, OFELIA 2026, ha abierto ya el plazo de inscripción para que librerías y editoriales puedan participar como expositoras en una de las citas culturales más destacadas del calendario asturiano. El evento se celebrará en el Paseo del Bombé, en el Campo San Francisco, entre los días 7 y 10 de mayo de 2026, consolidando su apuesta por la promoción del libro y la lectura en la ciudad.

El periodo para presentar solicitudes estará abierto del 10 al 19 de abril, con un plazo de 10 días naturales desde la publicación de la convocatoria. Las personas o entidades interesadas deberán formalizar su petición mediante el impreso normalizado, que deberá presentarse a través del Registro General del Ayuntamiento de Oviedo, preferentemente por vía electrónica en el caso de personas jurídicas.

Podrán optar a participar tanto librerías de Oviedo como editoriales asturianas, siempre que cumplan los requisitos establecidos. En el caso de las librerías, se exige disponer de un establecimiento abierto al público en el municipio, con al menos 40 metros cuadrados de superficie y un fondo mínimo de 500 títulos diferentes. Por su parte, las editoriales deberán contar con un catálogo activo de al menos 30 títulos —o seis si optan a caseta compartida— y desarrollar su actividad en Asturias.

Las bases contemplan también la posibilidad de solicitar casetas compartidas, siempre que las entidades interesadas lo indiquen expresamente y formalicen su solicitud de forma coordinada. Asimismo, se excluye la participación de empresas centradas exclusivamente en el ámbito digital o en la prestación de servicios editoriales sin catálogo propio comercializado en los canales habituales del sector.

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Uno de los aspectos más destacados de esta edición es que la participación será gratuita tanto para las librerías de la ciudad como para las editoriales asturianas, una medida con la que el Ayuntamiento busca reforzar el tejido cultural y facilitar la presencia de profesionales del libro en la feria.