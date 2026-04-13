Las doce actividades culturales que habrá en Oviedo esta semana: actuará el sucesor de Juan Pardo, mucho cine y actividades en la zona rural

Los diferentes espacios escénicos de Oviedo vivirán una semana cargada de actividades. En total, catorce citas donde se tocarán todo tipo de géneros que van desde la música, el teatro y el cine. Esta es la programación:

XII Edición de la Semana del Audiovisual Contemporáneo SACO. “El sonido del arte”, por Mauricio D’Orey hasta el 24 de mayo en el Museo de Bellas Artes.

Festival "Sin Límites" organizado por el Conceyu de la Mocedá en colaboración con la Concejalía de Festejos y que tendrá lugar el martes en el teatro Filarmónica. A las 10.30 horas actuaráTrezze & Sergio dj, La Orquesta y De Corpo o Palabra y a las 19.00 horas poyección película “Sorda”.

Festival de Danza 2026. "El renacer" a las 19.30 horas del jueves en el teatro Campoamor.

Radar. "La furia". El jueves a las 20.00 horas en el teatro Filarmónica.

Concierto Antonio Barros, sucesor de Juan Pardo, e iAlma. El jueves a las 19.30 horas en el teatro Filarmónica.

OFF Danza. "Pequeños pasos, grandes sueños" impartido por Begoña Mier y Patricia García a las 12.30 horas del sábado en el Salón de Té del teatro Campoamor.

OFF Zarzuela. "Zarzuela en el concejo" el sábado a las 19.30 horas en el teatro Pumarín “José Antonio Lobato”.

Concierto "The Forrest Band". A las 20.30 horas del sábado en el teatro Filarmónica.

Concurso de Canción Asturiana “Ciudad de Oviedo” 2026. A las 12.00 horas del domingo en el teatro Filarmónica.

OFF Danza: "Danza en Las Caldas", con Alba Medina a las 13.00 horas del domingo delante del Centro Social de Las Caldas.

Ciclo Oviedo de Teatro. “Paüra” a las 18.00 horas del domingo en el teatro Campoamor.

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Radar. . Muestra de cine rumano. "Cravata Galbena" a las 19.00 horas del domingo en el teatro Filarmónica.